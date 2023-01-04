Ngày 4/1, theo thông tin từ VietNamNet cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang vừa có quyết định truy tố bị can Triệu Tạ Mềnh (SN 1991, trú tại thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì) ra trước tòa để xét xử về hành vi hiếp dâm.

Theo báo Công an Nhân Dân cho biết thêm, dựa vào tài liệu tại Cơ quan CSĐT, Triệu Tà Mềnh (SN 1991, trú tại thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì) đã có vợ và hai con, là lái xe ôm chở khách du lịch cho khu nghỉ dưỡng nơi chị L. bị hiếp dâm. Tại cơ quan điều tra, Mềnh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đã quan hệ tình dục trái ý muốn với nạn nhân.

Trước đó, vào ngày 30/9/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Triệu Tạ Mềnh để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Vào tối 17/9/2022 - hôm xảy ra vụ việc, do có họ hàng với chủ khu nghỉ dưỡng nên Mềnh đã cùng ăn bữa tối tại khu nghỉ dưỡng. Trong bữa tối, nghi phạm có giao lưu và uống rượu cùng với nhóm của chị L.

Quá trình giao lưu đến đêm mới xong, Mềnh quan sát thấy chị L. có biểu hiện say rượu, sau đó lễ tân khu du lịch phải đưa chị L. lên phòng nghỉ số 5 của khu nghỉ dưỡng. Đến khoảng hơn 0h ngày 18/9/2022, Mềnh quan sát thấy mọi người đã về phòng nghỉ, trong người có men rượu, đối tượng đã có ý định hiếp dâm chị L. nên đã tiến đến phòng nghỉ của chị L.

Khi đến phòng chị L., thấy cửa phòng nghỉ chỉ khép hờ mà không khóa bên trong, Mềnh mở cửa đi vào và gọi tên chị L. để xem chị có tỉnh hay không. Sau khi gọi chị L. không trả lời mà vẫn ngủ say, Mềnh đã thực hiện hành vi đồi bại với chị L.

Trước đó, theo chia sẻ của chị L., trong buổi tối hôm xảy ra vụ việc, nghi phạm có ăn uống cùng nhóm khách du lịch của chị L. nhưng chị không nói chuyện với người này. Đêm hôm đó, khi đang ngủ say, chị L. bị nam thanh niên lẻn này vào phòng, khống chế và cưỡng ép nạn nhân.

Chị L. hoảng sợ không dám tri hô kêu cứu nên giả vờ thỏa hiệp rồi lấy tay bật đèn ngủ trên đầu giường, để nhìn mặt kẻ cưỡng hiếp mình. Chị phát hiện người đàn ông này là một thanh niên bản địa mà chị không hề quen biết. Sau khi xảy ra vụ việc, những người đi cùng cho biết thanh niên này là người đã theo dõi chị L. từ trước. Hắn không phải là người của homestay nhưng đi lại tự do, ngồi ăn bữa tối cùng cả đoàn của chị L.

Điều khiến chị L. phẫn nộ chính là thái độ của những người quản lý khu du lịch đó khi xảy ra vụ việc không hề xin lỗi, không hề đứng về phía người bị hại mà lại bày tỏ mong muốn được thỏa hiệp bằng cách đền bù tiền, với mục đích tránh làm ảnh hưởng đến khu du lịch.