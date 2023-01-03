Hai bé gái mất tích bí ẩn 7 ngày ở TP.HCM đã được tìm thấy tại Cà Mau

Tin nóng 03/01/2023 17:29

Sau nhiều ngày mất ăn mất ngủ, gia đình hai cháu bé ở TP.HCM vui mừng khi nghe tin con ở Cà Mau. Hiện người thân đang đến địa phương này để nhận lại con.

Ngày 3/1, theo thông tin từ Zing cho biết, chị Nguyễn Thanh Thúy (26 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) xác nhận đã tìm thấy con gái N.B.N. (6 tuổi) và bạn cùng xóm là T.B.L (11 tuổi) sau 7 ngày mất tích.

Theo chị Thúy, sau khi báo đài đăng tải thông tin con gái mất tích, một người ở Cà Mau đã liên hệ về gia đình. Qua hình ảnh, chị xác định đó là bé N. (con chị) và L. (con của người hàng xóm) mất tích những ngày qua.

“Tìm được con, tôi mừng quá. Tôi đang cùng công an địa phương đi ôtô xuống Cà Mau nhận lại con”, chị Thúy nói.

Hai bé gái mất tích bí ẩn 7 ngày ở TP.HCM đã được tìm thấy tại Cà Mau - Ảnh 1
Một trong hai bé gái mất tích được gia đình dán thông báo tìm kiếm. Ảnh: Zing

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên cho biết, vào trưa 28/12/2022, con gái 6 tuổi của chị Nguyễn Thanh Thúy là Nguyễn Bảo Như cùng vài bé nhỏ khác ra khu vực đường Trịnh Như Khuê (gần chợ Bình Chánh) cách nhà khoảng 50 mét để vui chơi.

Đến hơn 14 giờ cùng ngày (28/12/2022), không thấy con về, chị Thúy ra tìm nhưng không có. Người trong gia đình đi tìm nhiều nơi nhưng không thấy bé, nên trình báo cơ quan chức năng nhờ trợ giúp.

Một số người dân sống gần đó cho hay thấy bé Như đi cùng với bé L. (nói trên) nhưng không rõ đi đâu. “Bé L. có hỏi một người buôn bán gần chợ đường ra Hà Nội để thăm bạn. Bé L. có mang theo điện thoại nhưng không thể gọi được”, chị Thúy nói.

Gia đình của bé L. sau đó cũng trình báo công an về việc hiện đã mất liên lạc với bé.

Về việc này, Công an xã Bình Chánh ngay khi nhận tin báo đã lập hồ sơ, chuyển lên Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) điều tra theo thẩm quyền. Lực lượng chức năng sau đó đã trích xuất camera an ninh, tìm kiếm ở khu vực hai bé gái đến chơi. 

 

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