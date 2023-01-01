Long An: Tạm giữ người con tạt xăng đốt cha ruột bỏng nặng

Tin nóng 01/01/2023 16:50

Người con dùng xăng để đốt cha ruột đã bị tạm giữ để điều tra về hanh vi gây án.

Chiều 1/1, thông tin từ báo Dân Việt cho biết, Công an huyện Tân Trụ (Long An) vừa tạm giữ đối tượng Nguyễn Minh Hiếu (tự Lượm, 31 tuổi), ngụ ấp 3, xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ (Long An) để điều tra làm rõ hành vi dùng xăng tạt vào người cha rồi bật quẹt đốt bỏng nặng, buộc phải đưa ông đi bệnh viện cấp cứu.

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Lên (54 tuổi, cha ruột Hiếu), cùng ngụ ấp 3, xã Lạc Tấn.

Sau khi Hiếu tạt xăng vào cha ruột bật quẹt để đốt làm quần áo nạn nhân bị bốc cháy, ông Lên còn chụp con dao chém trúng vào vai người con rồi mới chạy ra sân truy hô cầu cứu. Riêng đối tượng bỏ trốn khỏi gia đình, sau đó đến bệnh viện điều trị vết thương và bị bắt giữ.

Theo gia đình, hiện ông Lên đã chuyển ra khoa ngoại của bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) và đang hồi phục sức khỏe khá tốt, vài tuần nữa có thể xuất viện về nhà.

Long An: Tạm giữ người con tạt xăng đốt cha ruột bỏng nặng - Ảnh 1
Cổng đi vào nhà của nạn nhân Lên. Ảnh: Dân Việt

Trước đó, theo báo Giao Thông cho biết, vào khoảng 17h ngày 28/12, ông Lên đi nhậu với bạn bè về nhà thì xảy ra cự cãi với con trai Nguyễn Minh Hiếu. Sau đó, Hiếu bỏ đi tìm bạn để uống rượu.

Đến khoảng 23h cùng ngày, Hiếu về nhà nghe tiếng cha đang cãi nhau với mẹ. Hiếu dọa sẽ lấy xăng đốt nhà cùng tài sản. Ông Lên bước từ trong buồng ra, lập tức Hiếu cầm chai xăng tạt vào cha ruột rồi bật quẹt đốt.

Ông Lên chụp con dao chém trúng Hiếu vào vai gây thương tích. Sau đó, ông ra sân cởi đồ đang bốc cháy ném xuống nền gạch rồi bất tỉnh. Nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Long An, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu.

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