Đã bắt được nghi phạm 23 tuổi sát hại dã man hai vợ chồng giáo viên ở Bắc Ninh

Tin nóng 31/12/2022 07:33

Sau 16 giờ gây án, Vũ Đăng Mạnh (23 tuổi) - nghi phạm sát hại vợ chồng giáo viên ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành - đã bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ.

Theo thông tin từ VTC News cho biết, vào tối 30/12, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã bắt được nghi phạm sát hại vợ chồng giáo viên ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành vào rạng sáng cùng ngày.

Nghi phạm là Vũ Đăng Mạnh (23 tuổi, trú tại xóm Ngòi, thôn 3, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành). Bước đầu Vũ Đăng Mạnh đã thừa nhận hành vi sát hại vợ chồng ông N.T.G (53 tuổi, ở xóm Ngòi, xã Mão Điền).

Đã bắt được nghi phạm 23 tuổi sát hại dã man hai vợ chồng giáo viên ở Bắc Ninh - Ảnh 1
Vũ Đăng Mạnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Dân Trí

Theo báo Tuổi Trẻ cho biết thêm, khoảng 2h ngày 30/12, Mạnh lẻn vào nhà ông N.T.G. Bị phát hiện, Mạnh liền dùng hung khí tấn công hai vợ chồng. 

Ông G. tử vong tại chỗ, còn người vợ bị đâm trọng thương nhưng thoát được ra ngoài kêu cứu. Sau đó, bà cũng gục trên vũng máu.

Đã bắt được nghi phạm 23 tuổi sát hại dã man hai vợ chồng giáo viên ở Bắc Ninh - Ảnh 2
Hiện trường vụ án. Ảnh: Dân Trí

Trước đó, trích xuất camera, lực lượng chức năng xác định nghi phạm sát hại hai vợ chồng giáo viên là nam giới, khoảng 30 - 50 tuổi, cao 1m65 - 1m75. Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện một đôi giày thể thao nghi của nghi phạm để lại. 

Thông tin MỚI vụ cháy sòng bài tại Campuchia: Vẫn chưa phát hiện có nạn nhân người Việt

Thông tin MỚI vụ cháy sòng bài tại Campuchia: Vẫn chưa phát hiện có nạn nhân người Việt

Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ đã phát hiện 25 trường hợp tử vong là công dân Thái Lan và Campuchia, song chưa phân biệt cụ thể do công tác giám định pháp y vẫn đang tiến hành.

Xem thêm
Từ khóa:   giết người cướp tài sản Bắc Ninh

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 20 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 1 giờ 20 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 3 giờ 50 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 4 giờ 20 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 4 giờ 50 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 5 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào