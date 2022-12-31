Sau 16 giờ gây án, Vũ Đăng Mạnh (23 tuổi) - nghi phạm sát hại vợ chồng giáo viên ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành - đã bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ.

Theo thông tin từ VTC News cho biết, vào tối 30/12, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã bắt được nghi phạm sát hại vợ chồng giáo viên ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành vào rạng sáng cùng ngày.

Nghi phạm là Vũ Đăng Mạnh (23 tuổi, trú tại xóm Ngòi, thôn 3, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành). Bước đầu Vũ Đăng Mạnh đã thừa nhận hành vi sát hại vợ chồng ông N.T.G (53 tuổi, ở xóm Ngòi, xã Mão Điền).

Vũ Đăng Mạnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Dân Trí

Theo báo Tuổi Trẻ cho biết thêm, khoảng 2h ngày 30/12, Mạnh lẻn vào nhà ông N.T.G. Bị phát hiện, Mạnh liền dùng hung khí tấn công hai vợ chồng.

Ông G. tử vong tại chỗ, còn người vợ bị đâm trọng thương nhưng thoát được ra ngoài kêu cứu. Sau đó, bà cũng gục trên vũng máu.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Dân Trí

Trước đó, trích xuất camera, lực lượng chức năng xác định nghi phạm sát hại hai vợ chồng giáo viên là nam giới, khoảng 30 - 50 tuổi, cao 1m65 - 1m75. Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện một đôi giày thể thao nghi của nghi phạm để lại.

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