Nội dung bức thư có nội dung trách móc người vợ phụ bạc, xin lỗi mẹ già, đồng thời có ghi số điện thoại nhờ người dân báo tin cho gia đình.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM cho biết, vào chiều 27/12, Công an phường An Phú Đông, Q.12, TPHCM phối hợp cơ quan chức năng đang lập hồ sơ làm rõ vụ hai cha con nghi mất tích, đôi dép và lá thư được phát hiện trên cầu Bình Phước 2.

Thông tin cụ thể về vụ việc, báo Công Lý cho biết, khoảng hơn 23h ngày 26/12, người dân khu vực phát hiện hai đôi dép và nhiều lá thư "tuyệt mệnh" được để lại trên cầu Bình Phước 2, phường An Phú Đông, Q.12.

Hai đôi dép cùng lá thư được phát hiện trên cầu. Ảnh: Công Lý

Nội dung trong thư 1 trang chồng nhắn cho vợ trách vợ phụ bạc, 1 trang nhắn cho mẹ với lời xin lỗi, đồng thời có ghi số điện thoại nhờ người dân nếu đọc được thì báo tin cho gia đình giúp.

Ngay khi nhận thông tin, Công an phường An Phú Đông và lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc cảnh sát PCCC Công an TPHCM đã nhanh chóng có mặt, triển khai lặn tìm dưới sông Sài Gòn vì nghi ngờ cha ôm con nhảy cầu. Tới 4h sáng, hai nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy, công an rút khỏi hiện trường.

Người cha được xác định tên T.V.H (30 tuổi, quê Nam Định, tạm trú tại huyện Củ Chi), bé gái T.D.Y (8 tuổi).

Bà T. (mẹ anh H.) cho biết tối hôm xảy ra vụ việc, anh H. có xin 100 ngàn đồng để chở con đi mua trà sữa nhưng mãi không thấy về. Tới đêm, bà nhận được tin báo của người dân nên ngay lập tức có mặt tại khu vực cầu Bình Phước. Cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

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