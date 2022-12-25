TP.HCM: Nghi án mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông tưới xăng tự thiêu trong khách sạn

Tin nóng 25/12/2022 16:29

Người đàn ông được phát hiện chết cháy trong khách sạn trên địa bàn Trung Mỹ Tây, quận 12, bên cạnh có chai xăng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động cho biết, ngày 25/12, Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp với Công an quận 12 điều tra vụ cháy xảy ra tại khách sạn ở đường Trung Mỹ Tây 19 (phường Trung Mỹ Tây, quận 12) khiến một người tử vong.

TP.HCM: Nghi án mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông tưới xăng tự thiêu trong khách sạn - Ảnh 1
Khách sạn xảy ra vụ việc. Ảnh: Dân Trí

Theo báo Dân Trí cho biết thêm, khoảng 6h20 cùng ngày, một căn phòng tại khách sạn trên đường Trung Mỹ Tây 19 (phường Trung Mỹ Tây) xảy ra cháy.

Phát hiện hỏa hoạn, nhân viên khách sạn cùng người dân mang bình chữa cháy dập lửa. Thời điểm này, trong phòng có một người đàn ông bị cháy. Sau khi ngọn lửa được dập tắt, người đàn ông đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an quận 12 có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra. Nạn nhân được xác định là ông T., 37 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn.

Lãnh đạo UBND phường Trung Mỹ Tây cho biết, khoảng 20h ngày 24/12, ông T. cùng người phụ nữ vào khách sạn thuê phòng. Sáng 25/12, người phụ nữ lái xe máy rời khách sạn, sau đó xảy ra vụ việc.

Qua kiểm tra tại căn phòng xảy ra cháy, lực lượng chức năng thu giữ một chai xăng. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định người đàn ông tưới xăng tự tửmâu thuẫn tình cảm.

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Từ khóa:   tự tử tự thiêu mâu thuẫn tình cảm

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