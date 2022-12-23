Tại cơ quan điều tra, Bùi Quyết Thắng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Liên quan đến vụ án mạng dã man giữa cánh đồng ở Hưng Yên, theo thông tin từ báo Người Đưa Tin, ngày 23/12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tạm giữ đối tượng Bùi Quyết Thắng (SN 1992, ở thôn An Trạch, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi) để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản. Nạn nhân trong vụ án mạng nói trên là ông N.V.Đ (SN 1963, cùng trú thôn An Trạch).

Bùi Quyết Thắng tại trụ sở công an. Ảnh: Người Đưa Tin Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận chiều 21/12, Thắng thuê ông Đ. điều khiển xe máy chở từ nhà đến thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động. Khi đi đến khu vực cánh đồng thuộc thôn Quanh, thị trấn Ân Thi, Thắng nảy sinh ý định cướp tài sản của ông Đ. nên đã dùng dao mang theo sát hại nạn nhân rồi chiếm đoạt số tiền 488.000 đồng.

Theo diễn biến vụ việc trước đó, báo VietNamNet cho biết, khoảng 17h ngày 21/12, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện thi thể nam giới tại cánh đồng thôn Quanh, thị trấn Ân Thi. Lúc phát hiện, trên vùng mặt nạn nhân có nhiều vết thương và 1 vết cắt đứt ngang cổ, xung quanh hiện trường có nhiều vết máu. Vị trí phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: VietNamNet Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Ân Thi phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân huyện Ân Thi tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tập trung điều tra xác minh, truy bắt hung thủ. Sau ít giờ nhận được tin báo, công an xác định nạn nhân là ông N.V.Đ (SN 1963, HKTT thôn An Trạch, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi). Đến 1h sáng 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt giữ nghi phạm Bùi Quyết Thắng, SN 1992, trú cùng thôn với nạn nhân. Được biết, nạn nhân là người có hoàn cảnh khó khăn, làm nghề đào giếng thuê. Vợ ông N.V.Đ mới mất, trước khi xảy ra án mạng ông nói với gia đình là đi lấy tiền công.

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