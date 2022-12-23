Người mẹ đem con 6 tuổi gửi vào chùa, kèm lá thư 'chồng mới không đồng ý nuôi'

Tin nóng 23/12/2022 13:13

Hiện lực lượng chức năng xã Nội Hoàng (H.Yên Dũng, Bắc Giang) đang xác minh nhân thân và làm rõ thông tin "bé trai 6 tuổi được mẹ gửi vào chùa do bố dượng không đồng ý nuôi...".

Thông tin từ báo Tri thức và Cuộc sống cho biết, vào ngày 23/12, trên mạng xã hội Faebook chia sẻ hình ảnh kèm theo một bức thư được người mẹ viết, với mong muốn gửi một bé trai vào chùa Dâu nhờ nhà chùa nuôi dưỡng vì bố dượng không đồng ý nuôi.

Người mẹ đem con 6 tuổi gửi vào chùa, kèm lá thư 'chồng mới không đồng ý nuôi' - Ảnh 1
Bức thư người mẹ để lại. Ảnh: Tri thức và Cuộc sống

Trong thư người mẹ viết: “Kính gửi sư thầy Thích Đàm Lương – Chùa Dâu. Con tên là B.H.S. (SN 1985), con tự kiếm và sinh được 2 cháu (1 trai, 1 gái) nhưng giờ con đi lấy chồng mới, chồng con chỉ đồng ý nuôi cháu gái, còn cháu trai chồng con không đồng ý. Hằng đêm rét mướt bố dượng đuổi cháu đứng ngoài cửa, không cho ngủ trong nhà, con thương cháu nhưng cũng không dám đưa vào.

Con sinh cháu thứ 3, điều kiện kinh tế không thể nuôi được các cháu. Con được biết nhà chùa có nuôi các cháu mồ côi, khuyết tật, cơ nhỡ và hoàn cảnh khó khăn… Do điều kiện hoàn cảnh, con chưa làm giấy khai sinh cho cháu được nên con nhờ thầy làm giấy khai sinh cho cháu để đi học. Cháu sinh ngày 15/4/2016…”.

Người mẹ này cũng mong muốn nhà chùa giúp đỡ để cháu được có nơi ở và học tập. Mong chính quyền địa phương tạo điều kiện để nhà chùa làm giấy khai sinh cho bé. Sau này, có điều kiện và ổn định cuộc sống, người mẹ sẽ về thăm cháu và nhà chùa.

Người mẹ đem con 6 tuổi gửi vào chùa, kèm lá thư 'chồng mới không đồng ý nuôi' - Ảnh 2
Bé trai bị bỏ lại tại chùa Dâu. Ảnh: Thanh Niên

Sau khi bài viết kèm bức thư được đăng tải đã thu hút rất nhiều lượt thích và bình luận. Đa số mọi người đều thương bé trai và mong người mẹ suy nghĩ lại để cháu bé được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ.

Liên quan đến sự việc, ông Thân Ngọc Hoàn, Chủ tịch UBND xã Nội Hoàng (huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) đã có chia sẻ trên báo Thanh Niên. Theo ông Hoàn, cách đây vài ngày, có người phụ nữ dẫn con trai 6 tuổi đến chùa Dâu làm lễ. Sau khi ra về, người này để lại con và một bức thư, không nói gì với nhà chùa.

"Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã cử lực lượng nghiệp vụ xác minh thông tin người phụ nữ và bé trai nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin. Nhiều khả năng người này ở tỉnh khác đến", ông Hoàn thông tin.

Nói về thông tin bé trai 6 tuổi nhưng chưa có giấy khai sinh, Chủ tịch UBND xã Nội Hoàn cho biết: "Các cháu sinh ra không thể có chuyện 6 năm không được chính quyền địa phương biết đến, chưa kể phải tiêm phòng, đóng bảo hiểm, 2 năm qua dịch bệnh... Có thể người phụ nữ này muốn giấu địa chỉ".

Liên quan đến các thông tin khác, hiện lực lượng chức năng đang xác minh làm rõ.

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