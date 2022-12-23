Đà Lạt: Tài xế chửi tục tĩu du khách, rồi ném đồ khách xuống đường gây bức xúc

Tin nóng 23/12/2022 19:33

Tài xế xe dịch vụ ở Đà Lạt chửi mắng tục tĩu du khách đang đi trên xe, quăng hành lý của du khách xuống đường khiến cộng đồng mạng bức xúc, phẫn nộ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động cho biết, mới đây trên các trang mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài hơn 6 phút ghi lại cảnh một tài xế xe dịch vụ mang biển kiểm soát tỉnh Lâm Đồng có những hành động và lời lẽ thô tục, với 2 nữ du khách.

Thậm chí, tài xế này còn ném đồ đạc của các du khách xuống đất khiến trúng đầu một nữ du khách trong nhóm. Ngay sau khi video được đăng tải, cộng đồng mạng không khỏi bức xúc trước hành động của nam tài xế. 

Đà Lạt: Tài xế chửi tục tĩu du khách, rồi ném đồ khách xuống đường gây bức xúc - Ảnh 1
Tài xế xe dịch vụ ở Đà Lạt có hành động thô lỗ chửi mắng và ném đồ của khách. Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước vụ việc gây phẫn nộ dư luận, thông tin từ báo Tuổi Trẻ cho biết UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã vào cuộc điều tra.

Sau khi tiếp nhận đoạn video rất rõ ràng, UBND TP Đà Lạt đã liên hệ cơ quan công an để mời tài xế lên làm việc.

Tài xế được xác định là Phạm Văn Công, là thành viên của Hợp tác xã taxi Hòa Bình Đà Lạt. Nữ du khách bị chửi bới đến từ TP.HCM. Theo đoạn video dài khoảng 6 phút, suốt quãng đường trên xe, tài xế liên tục chửi bằng những lời tục tĩu. Những tiếng đệm chửi thề nhiều hơn những từ có nghĩa giao tiếp.

Ông Lê Anh Kiệt, trưởng Phòng văn hóa - thông tin TP Đà Lạt, cho biết đã liên hệ với nữ du khách và gửi lời xin lỗi của thành phố, đồng thời hứa sẽ xử lý vụ việc một cách thấu đáo. Ông Kiệt cho hay với những bằng chứng có được, đến thời điểm này có thể thấy tài xế Công đã vi phạm nghiêm trọng quy tắc ứng xử của ngành du lịch với du khách. 

"Sau khi xong các bước xử lý, thành phố Đà Lạt sẽ yêu cầu thôi việc với tài xế có hành động vô văn hóa, giao tiếp với du khách bằng ngôn ngữ tục tĩu. Đây là hành động không thể chấp nhận được trong ngành du lịch".

 

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Từ khóa:   tài xế chửi khách khách du lịch Đà Lạt

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