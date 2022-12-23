Nghệ An: Giải cứu cháu bé 1 tuổi bị mắc kẹt ngoài ban công giữa tiết trời rét buốt

Bé gái 1 tuổi chơi một mình ngoài ban công rồi gặp phải sự cố oái ăm và cần sự giải cứu của cảnh sát.

Ngày 23/12, theo thông tin từ báo Gia đình và Xã hội, Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH, Công an Nghệ An) vừa giải cứu thành công bé gái 1 tuổi bị mắc kẹt ngoài ban công giữa tiết trời rét buốt.

Lực lượng chức năng dùng các biện pháp để phá cửa giải cứu cháu bé. Ảnh: GĐXH

Theo báo Dân Trí cho biết thêm, vào khoảng 13h20 cùng ngày, Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhận được tin báo của gia đình về việc một cháu bé mắc kẹt ở ngoài ban công tại căn hộ tầng 7 chung cư Hưng Thịnh, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, Nghệ An.

Ngay lập tức, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã huy động phương tiện cùng 8 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng giải cứu cháu bé bị kẹt bên ngoài ban công. Ảnh: Dân Trí

Được biết, thời điểm đó bé gái 1 tuổi chơi một mình ngoài ban công. Vì bị ngăn kéo tủ đồ chặn kẹt mất cửa ra vào nên cháu không thể vào nhà. Cánh cửa bị kẹt không thể mở từ bên trong.

Chỉ trong thời gian ngắn sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cứu nạn đã nhanh chóng giải cứu cháu bé an toàn.

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