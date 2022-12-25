Tại hiện trường khu vực các cháu nhỏ chơi đùa có nhiều cây lá ngón, nghi ngờ các nạn nhân đã ăn nhầm loại lá cực độc này dẫn tới hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Theo thông tin từ VOV, ông Nông Tuấn Phong, Giám đốc Sở Y tế Cao Bằng vừa xác nhận, sáng 18/12, có bốn cháu nhỏ tại bản Oóng, xã Sơn Lập, huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) chơi cùng nhau ở quanh nhà. Đến trưa, người thân phát hiện cháu M.V.L. (sinh năm 2018) đã tử vong, cháu M.T.X. (sinh năm 2019) có dấu hiệu hôn mê và cũng tử vong khoảng 13h cùng ngày.

Hai cháu bé cùng chơi có sức khỏe bình thường. Qua xác minh, 2 bé tử vong có hái lá cây dại để ăn, 2 bé còn lại không ăn loại lá này.

Ngành Y tế Cao Bằng kiểm tra các bụi cây nơi các cháu vui chơi và gặp nạn. Ảnh: Tiền Phong

Thông tin từ báo Tiền Phong cho biết thêm, sau khi nhận thông tin, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng đã đến kiểm tra, giám sát tại gia đình, xung quanh nhà, địa điểm các trẻ ra chơi.

Kết quả cho thấy việc ăn, uống và sinh hoạt tại gia đình đều bình thường. Tại điểm các trẻ chơi, ngành chức năng hiện xung quanh có nhiều cây lá ngón.

Ngành chức năng đã vận động các gia đình đào và tiêu hủy ngay các gốc cây lá ngón có sẵn trong khu vực, đồng thời cảnh báo, lá ngón là loại cây có độc tính cao (thuộc độc bảng A), chứa hoạt chất kịch độc Alkaloid gây chết người. Lá ngón rất giống nhiều cây thuốc, rau ăn được nên dễ gây nhầm lẫn, nguy hiểm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cao-bang-2-tre-nho-tu-vong-thuong-tam-nghi-do-vo-tinh-an-phai-la-ngon-539052.html