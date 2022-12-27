Người phụ nữ bán bún bò đổ thức ăn thừa vào nồi bán lại tiếp tục bị xử phạt

Tin nóng 27/12/2022 09:59

Ngoài việc bị phạt 2,5 triệu đồng lỗi bán hàng rong trên vỉa hè, bà Tý ở Nha Trang còn bị phạt 2 triệu đồng vì đổ nước thừa cho người sau uống.

Liên quan đến clip đổ thức ăn thừa vào nồi nước lèo, ngày 27/12, theo thông tin từ Người Đưa Tin cho biết, UBND TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, Chủ tịch UBND phường Lộc Thọ vừa có quyết định xử phạt bổ sung đối với bà Huỳnh Thị Tý, sinh năm 1942, trú đường Trần Quý Cáp, phường Vạn Thắng, TP.Nha Trang số tiền 2 triệu đồng vì vi phạm các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật trong kinh doanh thức ăn đường phố. Đồng thời, yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm.  

Bà Tý bị xử phạt bổ sung vì đã có hành vi đổ nước uống thừa của khách vào thùng cho khách sau uống.

Người phụ nữ bán bún bò đổ thức ăn thừa vào nồi bán lại tiếp tục bị xử phạt - Ảnh 1
Hình ảnh ghi lại việc bà Tý đổ thức ăn thừa vào nồi nước lèo. Ảnh: Người Đưa Tin

Trước đó, bà Tý bị Chủ tịch UBND phường Lộc Thọ xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng vì hành vi sử dụng trái phép hè phố để kinh doanh dịch vụ ăn uống gây cản trở giao thông.

Theo thông tin từ báo PLO cho biết thêm, trước đó mạng xã hội lan truyền bốn đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ lớn tuổi bán hàng rong ở đường Quang Trung, ngay cạnh BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thuộc phường Lộc Thọ, TP Nha Trang.

Nắm thông tin trên mạng xã hội về clip người bán hàng rong đổ lại tô nước khách vừa ăn vào nồi nước lèo, UBND TP Nha Trang đã chỉ đạo phường Lộc Thọ phối hợp các đơn vị xác minh, kịp thời xử lý.

Qua xác minh, phường Lộc Thọ đã mời bà Huỳnh Thị Tý (sinh năm 1942, trú đường Trần Quý Cáp, phường Vạn Thắng, TP.Nha Trang) lên làm việc. Người phụ nữ này thừa nhận hành vi buôn bán hàng rong trên vỉa hè gây cản trở giao thông. Đồng thời, bà Tý thừa nhận việc đổ nước uống vào lại cho khách sau uống. Còn việc đổ thức ăn thừa lại cho người sau ăn tiếp là không đúng vì “bán tô cuối cùng rồi đi về nên đổ lại mang về”.

Sau khi bị xử phạt về hành vi sử dụng trái phép hè phố để kinh doanh dịch vụ ăn uống gây cản trở giao thông, bà Tý cũng cam kết sẽ dừng việc bán hàng rong gây mất trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

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