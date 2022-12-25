Bình Phước: Cháy lớn ở xưởng sản xuất viên nén gỗ rộng 3.000m², mọi cố gắng cứu hỏa tại chỗ bất thành

Khu vực xảy ra đám cháy chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động cho biết, ngày 25/12, một vụ cháy lớn xảy ra tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Kim Ngọc (thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại nặng nề.

Hiện trường vụ cháy. ẢNh: NLĐ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, một số công nhân và người dân trong khu vực phát hiện kho chứa nguyên liệu gỗ dăm xay diện tích gần 3.000 m2 bất ngờ bùng cháy. Mặc dù, mọi người cố gắng tiến hành các biện pháp dập lửa tại chỗ nhưng bất thành, nên đành bỏ chạy ra ngoài.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Bình Phước đã điều động 9 xe chữa cháy cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với công an địa phương triển khai phương án dập lửa.

Khu vực xảy ra cháy chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa như gỗ dăm, vụn gỗ nên việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Theo báo Thanh Niên cho biết thêm, sau gần 2 giờ, lực lượng chức năng đã khống chế được ngọn lửa, không để lan sang khu vực khác, nhưng nhiều máy móc và nguyên vật liệu gỗ đã bị thiêu rụi.

Nhiều tì sản bị thiêu rụi. Ảnh: Thanh Niên

Hiện cơ quan công an đang thống kế thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

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