Hiện chưa có thông tin về thương vong của người Việt trong vụ cháy.

Liên quan đến vụ cháy tại tổ hợp Casino Poipet Resort-Grand Diamond City ở thành phố Poipet, tỉnh Banteay Meanchey, theo thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam cho biết, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, theo dõi sát diễn biến vụ việc để thực hiện công tác bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam vào cuối giờ chiều ngày 30/12, ông Seng Sokhom, Giám đốc Sở thông tin, người phát ngôn tỉnh Banteay Meanchey cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ đã phát hiện 25 trường hợp tử vong là công dân Thái Lan và Campuchia, song chưa phân biệt cụ thể do công tác giám định pháp y vẫn đang tiến hành.

Ngày 30/12, lực lượng chức năng Campuchia tiếp tục triển khai công tác cứu hộ. Hãng thông tấn quốc gia Campuchia (AKP) đưa tin hồi 1 giờ sáng 30/12 (giờ địa phương), Thiếu tướng Sing Tum, Tư lệnh Lữ đoàn Bộ binh 51 đã dẫn đầu lực lượng cứu hộ tăng cường gồm 186 chiến sỹ và hai xe cứu thương di chuyển đến hiện trường vụ hỏa hoạn để phối hợp với lực lượng tại chỗ tiếp tục hoạt động cứu hộ.

Hiện trường vụ cháy sòng bài ở Poipet.

Theo thông tin từ Dân Việt cho biết thêm, ngọn lửa bắt đầu vào khoảng nửa đêm 28/12, được dập tắt hơn 12 giờ sau đó vào lúc 2 giờ chiều ngày 29/12.

Cùng ngày, ông Sek Sokhom, người đứng đầu bộ phận thông tin của tỉnh Banteay Meanchey cho biết có hơn 60 người bị thương và số người chết dự kiến sẽ tăng lên khi lực lượng cứu hộ có thể tiếp cận những nạn nhân được cho là vẫn còn dưới đống đổ nát hoặc trong những căn phòng khóa kín.

Các video đăng trên mạng xã hội cho thấy mọi người rơi xuống từ mái nhà sau khi họ bị mắc kẹt trong đám cháy tại khách sạn và sòng bạc Grand Diamond City ở thị trấn Poipet.

Tờ Latimes dẫn lời ông Sek Sokhom, người đứng đầu Sở thông tin tỉnh Banteay Meanchey (Campuchia) cho biết, các nạn nhân thiệt mạng và bị thương là công dân đến từ nhiều nước, gồm Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia, Việt Nam và Campuchia. Tuy nhiên, vị này không nói rõ nạn nhân người Việt trong vụ cháy thiệt mạng hay bị thương.

Thi thể các nạn nhân đã được đưa đến một ngôi chùa Phật giáo ở địa phương.

Tổ hợp sòng bạc Grand Diamond City có 500 nhân viên và có 1.000 khách hàng vào ngày 28/12, theo báo cáo từ Soth Kimkolmony, phát ngôn viên của Ủy ban Quản lý Thảm họa Quốc gia Campuchia. Không rõ có bao nhiêu người có mặt khi ngọn lửa bùng phát.