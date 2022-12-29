Thanh niên có tiền sử rối loạn tâm thần đã ra tay sát hại mẹ ruột rồi trốn ra nghĩa trang thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM cho biết, chiều 28/12, Phòng Cảnh sát hình sự và Đội CSHS Công an TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum) đã bắt giữ Nguyễn Văn Dũng (SN 2002, ngụ P. Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum) về hành vi sát hại mẹ ruột.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 27/12, đối tượng Dũng dùng dao chém mẹ ruột là bà N.T.B.L (SN 1983, trú TP Kon Tum) trọng thương rồi bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Công an TP Kon Tum và Phòng PC02 đã khẩn trương vây bắt và khám nghiệm hiện trường. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, lực lượng công an phát hiện Dũng đang lẩn trốn tại vườn cây cách hiện trường khoảng 1km.

Đối tượng Dũng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TPHCM

Báo Người Lao Động cho biết, trong lúc vây bắt, đối tượng Dũng dùng hung khí chống trả quyết liệt và lợi dụng đêm tối bỏ trốn vào khu vực rừng cây.

Đến gần trưa 28/12, lực lượng công an phát hiện và bắt giữ Dũng khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực nghĩa trang thuộc phường Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum.

Về phần nạn nhân là chị N.T.N.L do vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên tử vong vào trưa 28/12.

Được biết Dũng có tiền sử rối loạn tâm thần.

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