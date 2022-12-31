Tại cơ quan điều tra, Mạnh khai chuyện tình cảm không thành nên đã lên kế hoạch sát hại gia đình tình địch.

Theo thông tin từ VTC News cho biết, vào tối 30/12, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã bắt được nghi phạm sát hại vợ chồng giáo viên ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành vào rạng sáng cùng ngày.

Nghi phạm là Vũ Đăng Mạnh (23 tuổi, trú tại xóm Ngòi, thôn 3, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành).

Bước đầu Vũ Đăng Mạnh đã thừa nhận hành vi sát hại vợ chồng ông N.T.G (53 tuổi, ở xóm Ngòi, xã Mão Điền).

Vũ Đăng Mạnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Dân Trí

Theo nguồn tin từ báo Dân Trí cho biết, tại trụ sở điều tra, Mạnh khai có quan hệ tình cảm với chị V.T.S. (23 tuổi, ở cùng xã). Thời gian gần đây, Mạnh phát hiện chị S. chuẩn bị kết hôn với anh N.T.T. (24 tuổi) nên tìm cách ngăn cản chuyện này.

Khoảng 23h30 ngày 29/12, Mạnh chuẩn bị dao, đột nhập vào nhà ông N.T.G. (bố của anh T.). Đến khoảng 2h ngày hôm sau, đối tượng tấn công ông G. và vợ là bà N.T.H. Vụ việc khiến ông G. tử vong tại chỗ, bà H. trọng thương.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Zing

Sau khi gây án, Mạnh rời hiện trường. Khám nghiệm tử thi, cơ quan chuyên môn tìm thấy nhiều vết đâm trên thi thể ông G. Vụ án được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an huyện Thuận Thành điều tra, tổ chức truy bắt đối tượng gây án.

Sau 16 giờ tích cực đấu tranh, cảnh sát đã bắt giữ được Vũ Đăng Mạnh.

Đã bắt được nghi phạm 23 tuổi sát hại dã man hai vợ chồng giáo viên ở Bắc Ninh Sau 16 giờ gây án, Vũ Đăng Mạnh (23 tuổi) - nghi phạm sát hại vợ chồng giáo viên ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành - đã bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ.

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