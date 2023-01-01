Nhẫn kim cương nữ hình con bướm, dây chuyền vàng hình bông mai là 2 trong các tài sản được Công an TP.HCM thông báo truy tìm liên quan vụ trộm tại biệt thự của ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Theo thông tin từ Zing.vn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa phát thông báo truy tìm số tài sản trị giá gần 2 tỷ đồng trong vụ án trộm cắp tài sản xảy ra tại biệt thự nhà ca sĩ Hồ Ngọc Hà trên đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức xảy ra gần 3 tháng trước. Thời điểm biệt thự bị trộm, ca sĩ Hồ Ngọc Hà đang ở nước ngoài. Ảnh: Internet Thông tin từ VietNamNet cho biết thêm, vào sáng 8/10/2022 người thân của ca sĩ Hồ Ngọc Hà trình báo, biệt thự của gia đình có dấu hiệu bị trộm đột nhập, lấy đi nhiều vòng vàng nữ trang trị giá gần 2 tỷ đồng. Thời điểm biệt thự bị mất trộm, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đang ở nước ngoài.

Sau khi nhận tin báo, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an TP Thủ Đức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan và khởi tố vụ án để điều tra. Cảnh sát truy tìm nhẫn kim cương hình con bướm. Ảnh: Zing Người nhà khai báo chi tiết về số tài sản bị trộm. Trong số đó có nhẫn kim cương hình con bướm, mã sản phẩm NDR1198-OP2. Nhẫn có vỏ xoàn là vàng trắng - kim cương trắng vàng, trọng lượng 1.69 chỉ, trọng lượng vỏ xoàn 1.605 carats, tổng số lượng xoàn (viên) gồm 40 tròn trắng và 2 dưa vàng, 2 dưa trắng. Hồ Ngọc Hà khai mua nhẫn này với giá gần 360 triệu đồng.

Hồ Ngọc Hà còn mất một dây chuyền vàng trắng đính nhiều kim cương hình bông mai, có giá 450 triệu đồng. Một sợi dây chuyền vàng SJC đính kèm mặt đá xanh ngọc, trên mặt đá có khắc chữ Lisa. Một sợi dây chuyền khác bằng vàng SJC đính kèm mặt đá màu xanh ngọc có gắn chữ Leon. Chữ khắc trên 2 dây chuyền này là tên thường gọi 2 con song sinh của Hồ Ngọc Hà. Sợi dây chuyền vàng đính đá kim cương hình bông mai. Ảnh: Zing Hồ Ngọc Hà còn bị mất có 12 miếng vàng SJC 9999, trọng lượng 1 lượng/miếng và ngoại tệ USD. Nhà chức trách đề nghị ai biết thông tin về số tài sản nói trên báo cho Đội 7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tại số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, hoặc gọi vào số điện thoại 0913.700.809 gặp điều tra viên Bùi Thanh Hải để cung cấp thông tin.

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