Theo ông Bửu, công việc thực hiện trong đêm 3/1 có khối lượng rất lớn. Lực lượng vẫn dùng khoan guồng xoắn lấy đất quanh trụ bê tông đã được ống thép bao xung quanh trước đó.

Theo thông tin từ báo Dân Trí cho biết, hơn 11h ngày 4/1, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - cung cấp thông tin về việc sau 5 ngày chưa thực hiện giải cứu thành công bé trai lọt vào trụ bê tông.

Cạnh phương án trên, tổ công tác còn phải dùng thiết bị bơm hút lượng bùn đất ra khỏi ống thép.

Tới thời điểm hiện tại, có mũi khoan đã xuyên sâu hơn 35m. Tuy nhiên, cần phải thêm nhiều mũi khoan nữa.

Theo lời ông Bửu, khi mũi khoan guồng xoắn xuyên thấu hoàn toàn lớp đất quanh trụ ở độ sâu hơn 35m và lấy hết lượng đất ra khỏi ống thép, lực lượng công binh tiếp cận, buộc cáp vào 3 đoạn trụ mới thực hiện các bước tiếp theo.

Ông Bửu khẳng định các tổ công tác đang tập trung làm việc hết công suất theo kế hoạch đề ra, hy vọng chiều 4/1 có thể đưa trụ bê tông lên khỏi mặt đất. Lúc này sẽ thăm dò, cưa cắt bê tông, đưa bé trai ra khỏi trụ.

Công tác cứu hộ bé trai vẫn đang diễn ra khẩn trương. Ảnh: Người Lao Động

Theo đánh giá của ông Bửu, biện pháp dùng máy bơm áp lực cao làm tơi rã lớp đất sét cứng ở độ sâu hơn 23m gặp khó khăn, không đạt kết quả cao. Do đó, biện pháp dùng khoan guồng xoắn tiếp tục được duy trì nhưng dùng mũi khoan nhỏ hơn để dễ xuyên thấu lớp đất cứng.

Hiện có nhiều thiết bị để thăm dò bé trai nằm ở đoạn nào nhưng đến nay vẫn chưa xác định rõ. Công tác tiếp ô xy vào trụ bê tông vẫn được duy trì.

Liên quan đến trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị thi công, giám sát công trình, ông Bửu cho rằng, từ hôm xảy ra sự vụ, các đơn vị này có mặt xuyên suốt và tham gia vào các công tác cứu hộ.

Trước đó, theo báo Người Lao Động cho biết, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 31/12/2022, một nhóm trẻ em độ tuổi từ 11 đến 12 đi vào công trường và được nhân viên bảo vệ phát hiện đuổi ra.

Tuy nhiên, đến khoảng 11 giờ 50 phút, khi công nhân đang nghỉ trưa thì nhóm trẻ này lại vào công trường phía mố MA không rõ mục đích.

Đến 11 giờ 55 phút, em Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) lọt vào trong lòng cọc ống D500 tại mố MA (cọc C1-MA) có đường kính ngoài cọc 50 cm, đường kính trong 25 cm.

Tại thời điểm xảy ra sự cố, công trường ngừng làm việc và công nhân đang nghỉ trưa. Trước thời điểm đó, công trình vẫn hoạt động thi công bình thường.

Ngay sau khi phát hiện, lập tức Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu – Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Tháp; Sở GTVT; Ban Quản lý dự án; tư vấn giám sát; nhà thầu thi công; chính quyền địa phương, lực lượng y tế và các lực lượng cứu hộ khác đến hiện trường.

Ngay sau khi phát hiện bé trai bị lọt vào trong lòng cọc ống, đơn vị thi công đã dùng các bình ôxy có tại công trình bơm vào lòng ống; đồng thời sử dụng tất cả các thiết bị chuyên dùng để phá vỡ kết cấu chặt của lớp địa chất làm giảm ma sát xung quanh thành cọc để có thể rút cọc lên, cứu bé trai lọt vào trụ bê-tông.

Lực lượng cứu nạn huy động 2 cần cẩu, 4 máy đào, 5 xà lan, 1 dàn cọc khoan nhồi, 1 thiết bị xói hút bùn, giàn khoan guồng xoắn, 2 giàn khoan địa chất và các máy móc phụ trợ khác; đồng thời tập kết thêm ống vách đường kính lớn để phối hợp thực hiện với giàn khoan.

Ngay sau khi nhận thông tin, lập tức Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu – Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Tháp đã nỗ lực chỉ đạo các đơn vị liên quan làm xuyên suốt 24/24 giờ, huy động mọi lực lượng hiện có trên địa bàn.