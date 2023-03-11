Hà Tĩnh: Bắt giam thầy giáo và cụ ông 68 tuổi hiếp dâm học sinh lớp 7

Tin nóng 11/03/2023 13:20

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Đặng Minh T. và Phan Văn Đ. cùng trú tại xã Phù Lưu về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

 

Thông tin báo Vietnam.net, sáng 11/3, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lộc Hà cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Đặng Minh T. (52 tuổi, giáo viên trường Tiểu học Thụ Lộc) và Phan Văn Đ. (68 tuổi, trú tại thôn Bắc Sơn, xã Phù Lưu) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, theo khoản 1 Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Hà Tĩnh: Bắt giam thầy giáo và cụ ông 68 tuổi hiếp dâm học sinh lớp 7 - Ảnh 1
Ngôi nhà nơi thầy T. tổ chức dạy thêm rồi giao cấu với nữ sinh (Ảnh: Vietnam.net)

Theo thông tin báo Tiền Phong, công an tiếp nhận đơn tố giác của anh T.Q.N. (24 tuổi, trú xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà) về việc em T.H.Y (học sinh lớp 5, Trường tiểu học Thụ Lộc) bị ông T. thực hiện hành vi sàm sỡ tại nhà riêng.

Tiếp nhận đơn trình báo, ngày 3/3, cơ quan điều tra đã tạm giữ ông T. để điều tra làm rõ. Bước đầu làm việc với công an, ông T. thừa nhận nhận có hành vi “đụng chạm” với em Y.

Ngoài ra, trong quá trình bị tạm giữ, ông T. còn khai nhận có hành vi quan hệ tình dục với em học sinh cũ là P.T (học lớp 7, cùng trú xã Phù Lưu).

Hà Tĩnh: Bắt giam thầy giáo và cụ ông 68 tuổi hiếp dâm học sinh lớp 7 - Ảnh 2
Nhà đối tượng Phan Văn Đ. (Ảnh: Vietnam.net)

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lộc Hà cho biết, theo tố cáo của nữ sinh P.T., khi đến nhà thầy giáo chơi thì bị ông T. đưa vào phòng ngủ và thực hiện quan hệ tình dục.

Ngoài nam giáo viên, nữ sinh P.T. còn tố cáo đã bị ông Phan Văn Đ. (68 tuổi, hàng xóm) xâm hại.

Từ đơn tố cáo, hiện công an đã ra quyết định tạm giữ thêm ông Đ. để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, cả thầy giáo Đ.M.T. và ông Phan Văn Đ. đều khai nhận có quan hệ tình dục với nữ sinh lớp 7. Mỗi lần như vậy, hai người này cho bé gái từ 10.000 đến 20.000 đồng.

 

 

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