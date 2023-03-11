Hải Dương: Đi bộ sang đường, cụ bà 73 tuổi bị ô tô đâm tử vong

Tin nóng 11/03/2023 12:30

Hồi 5 giờ 50, ngày 11.3, tại quốc lộ 37 đoạn qua xã Đồng Lạc (Nam Sách), một vụ tai nạn giao thông xảy ra khiến bà cụ 73 tuổi tử vong tại chỗ...

 

Theo thông tin báo Gia đình & Xã hội, ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch UBND xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách (Hải Dương) cho biết: "Vào khoảng hơn 6h sáng nay (11/3) tại QL37 chạy qua địa bàn thôn Miếu Lãng thuộc xã chúng tôi xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm giữa xe ô tô và người đi bộ khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ".

Thời điểm trên, bà Mạc Thị Huê sinh năm 1950, ở thôn Miếu Lãng, xã Đồng Lạc đi bộ từ thôn Miếu Lãng sang đường tại km 67+500 quốc lộ 37 thuộc địa phận xã Đồng Lạc thì bị xe ô tô tải 34C-203.09 do anh Bùi Đình Thăng sinh năm 1993, ở xã Bắc An (TP Chí Linh) lái theo hướng TP Chí Linh - TP Hải Dương đâm phải.

Hải Dương: Đi bộ sang đường, cụ bà 73 tuổi bị ô tô đâm tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Vụ va chạm khiến bà H. tử vong tại chỗ và sau khi xảy ra vụ tai nạn, anh tài xế điều khiển phương tiện vào trụ sở Công an xã Đồng Lạc trình báo.

"Nhận được tin báo, chúng tôi chỉ đạo lực lượng công an địa phương nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra vụ việc tiến hành bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông. Tiếp đó, cấp báo về Công an huyện Nam Sách cùng cơ quan chức năng thụ lý giải quyết.

Hải Dương: Đi bộ sang đường, cụ bà 73 tuổi bị ô tô đâm tử vong - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Báo điện tử Hải Dương)

Do người thân nạn nhân có đơn xin không khám nghiệm tử thi, cho nên sau khi hoàn thiện thủ tục cần thiết, thi thể bà H. được bàn giao cho gia đình lo hậu sự", Chủ tịch UBND xã Đồng Lạc cho biết thêm.

Cũng theo chính quyền sở tại, bà H. không xây dựng gia đình, không có con và hiện đang ở với người cháu. Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền xã Đồng Lạc đã đến gia đình hỏi thăm, động viên cũng như hướng dẫn người thân lo hậu sự cho nạn nhân xấu số.

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