Để tẩu thoát, sau khi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, các đối tượng còn dùng rựa chém loạn xạ chống trả lực lượng công an rồi tẩu thoát.

Theo thông tin Báo điện tử Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9-3, Công an huyện Phú Giáo và Công an xã Tân Long (Bình Dương) đang phối hợp lấy lời khai hai kẻ trộm xe máy, có hành vi chống trả lực lượng công an.

Hai kẻ trộm bị bắt là Nguyễn Văn Sinh (SN 1978) và Nguyễn Đức Nhân (SN 1990).

Trước đó, sáng 8/3, Công an xã Tân Long, huyện Phú Giáo tuần tra bảo đảm an ninh trật tự địa bàn thì phát hiện Sinh và Nhân đang điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng để kiểm tra.

Hai tên trộm bị công an bắt giữ (ảnh: CACC).

Các đối tượng không chấp hành mà sử dụng rựa, bình xịt hơi cay chống trả lực lượng công an rồi tẩu thoát. Rất may các thành viên của tổ tuần tra đã kịp tránh nên không ai bị thương.

Trên đường tẩu thoát, hai người này đã lấy trộm một chiếc xe máy của người dân để bên lề đường.

Thời điểm đó, lực lượng Công an xã Tân Long đã kịp thời phát hiện và tiếp tục truy đuổi bắt giữ được Sinh. Còn Nhân đã nhanh chân tẩu thoát.

Sinh đã dùng rựa chống trả và chém lực lượng công an. Ảnh: CACC

Lực lượng công an tiếp tục truy tìm và bắt giữ được Nhân sau vài tiếng đồng hồ người này bỏ trốn.

Tại công an, bước đầu cả hai thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời thừa nhận đã gây ra nhiều vụ trộm ở các địa phương khác.

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