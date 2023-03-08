Xác định tài xế Mercedes là một cán bộ ngân hàng chi nhánh tại địa phương, cảnh sát đã mời người này đến làm việc và đưa chiếc xe đi giám định.

Theo nguồn tin của báo Zing.news, chiều 8/3, Zing xác nhận tài xế Mercedes gây tai nạn chết trên đường Võ Nguyên Giáp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, là cán bộ Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh huyện Diên Khánh.

Lãnh đạo Công an huyện Diên Khánh cho biết đã mời tài xế đến làm việc và tạm giữ ôtô liên quan vụ việc để giám định, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. Danh tính người này chưa được cung cấp.

Hình ảnh xe ôtô gây tai nạn. Ảnh: C.A.

Theo vị lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa, người cán bộ ngân hàng lái xe Mercedes gây tai nạn lúc lái xe về nhà, ngoài giờ hành chính. Vì thế, việc xử lý vụ việc sẽ theo luật giao thông và pháp luật hiện hành. “Sau khi sự việc xảy ra, đại diện ngân hàng nơi cán bộ này làm việc đã có báo cáo gửi cơ quan có thẩm quyền. Phía ngân hàng cũng sẽ hợp tác với cơ quan chức năng trong giải quyết các vấn đề liên quan đến vụ tai nạn nói trên”, vị lãnh đạo này nói thêm.

Như Tiền Phong đã thông tin, chiều 3/3, tài xế này điều khiển xe Mercedes chạy trên đường Võ Nguyên Giáp hướng huyện Diên Khánh đi TP Nha Trang. Đến xã Diên An, huyện Diên Khánh, chiếc Mercedes va chạm với xe máy khiến một phụ nữ bị thương nặng.

Sau tai nạn, tài xế Mercedes phóng xe rời khỏi hiện trường. Nữ nạn nhân được đưa đi cấp cứu rồi tử vong ngày 5/3.

Gương chiếu hậu xe gây tai nạn rơi tại hiện trường. Ảnh: C.A.

Khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, công an phát hiện một ốp nhựa gương chiếu hậu bên phải màu nâu xám của ô tô liên quan tai nạn ở hiện trường. Mặt trong ốp gương in logo hãng xe Mercedes và chữ số "A3159436 WZ1".

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