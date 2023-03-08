Một cô gái phát hiện tử vong trong tư thế bị treo ngược trên sợi dây ở phòng tập Yoga tại TP.Đà Lạt.

Theo Báo Dân Việt cho hay, ngày 8/3, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến cô gái N.T.T.H tử vong tại một phòng tập Yoga trên đường Phạm Hồng Thái (phường 10, TP.Đà Lạt).

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 7/3, bà Phạm Thị C (38 tuổi, ngụ đường Trần Quý Cáp, TP.Đà Lạt) tới phòng tập trên thì phát hiện chị N.T.T.H đã tử vong.

Tại hiện trường, chị H bị sợi dây vải dùng để tập Yoga siết chặt bụng, trong khi đó 2 đầu dây được buộc trên sàn nhà. Phần chân của chị H không thể chạm tới mặt đất.

Hiện trường vụ cô gái tử vong trong phòng tập Yoga. Ảnh Dân Việt

Được biết, chị H là người luyện tập yoga nhiều năm qua, đang chuẩn bị thi cấp chứng chỉ hành nghề huấn luyện viên của bộ môn này.

Cũng theo VietNamPlus, nhiều người có kinh nghiệm tập môn này cho biết rất có thể trong lúc luyện tập các động tác liên quan tới sợi dây trên, chị H. đã bị sợi dây siết, thắt ngang bụng trong khi chân không giẫm tới sàn nhà.

Điều này dẫn tới tình trạng nạn nhân bị sợi dây siết ngang bụng gây ngạt thở và tử vong.

Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

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