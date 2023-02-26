Theo đó, hơn 20 giờ tối 25-2, chị L (37 tuổi, quê Nghệ An) sau khi bán thịt heo ở chợ xong thì chạy xe máy về nhà.

Theo thông tin từ Báo Công an TP.HCM, ngày 26-2, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra Công an tỉnh khẩn trương truy xét đối tượng chặn đường tạt chất lỏng nghi là axit làm một phụ nữ tử vong.

Khi đang lưu thông trên đường Vũng Việt, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An thì bất ngờ bị một đối tượng nam đi xe máy chặn đường rồi tạt ca dung dịch chất lỏng nghi là axit lên người làm chị L bị bỏng nặng kêu cứu.

Người phụ nữ nhanh chóng được người dân sơ cứu rồi chuyển lên bệnh viện nhưng đã tử vong sau đó. Còn đối tượng sau khi gây án đã tẩu thoát. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, chị L đã tử vong.

Công an có mặt tìm kiếm các dấu vết ở hiện trường. Ảnh: Công an TP.HCM

Cũng theo Báo Dân Trí, sau khi gây án, người đàn ông nhanh chóng lái xe tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an TP Dĩ An và các đơn vị nghiệp vụ có mặt phong toả hiện trường, trích xuất camera để điều tra.

Hiện Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng Công an TP Dĩ An truy bắt đối tượng, đồng thời lấy lời khai nhân chứng để điều tra vụ án.

Cũng theo Báo Vietnamplus, vào thời gian Tết Nguyên đán từng xảy ra vụ việc Thuê người tạt axit vì bị cự tuyệt chuyện tình cảm.Công an xã Luận Khê, huyện Thường Xuân nhận được tin báo của quần chúng về việc chị L.T.H (sinh năm 1992 ở xã Luận Khê) điều khiển xe môtô chở theo con trai, chị gái từ thôn Buồng về thôn Kha, xã Luận Khê thì bất ngờ bị hai thanh niên đi xe máy ngược chiều ép vào lề đường.

Sau đó các đối tượng tạt axit khiến cả 3 người trên xe bị bỏng ở vùng mặt và tay. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an huyện Thường Xuân đã nhanh chóng huy động lực lượng, tập trung xác minh, điều tra làm rõ.

Theo lời khai của các đối tượng tại cơ quan Công an: Năm 2020, trong thời gian làm việc tại xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa chị L.T.H có quen và nảy sinh tình cảm với Đỗ Viết Lợi.

Mối quan hệ này được duy trì đến khoảng tháng 10/2022 thì chị L.T.H muốn chấm dứt và sau đó chặn mọi liên lạc với Đỗ Viết Lợi.

Tức giận vì nhiều lần gọi điện thoại để níu kéo tình cảm nhưng không được, Đỗ Viết Lợi đã thuê Lê Văn Cường và Lê Xuân Anh số tiền 30 triệu đồng để tạt axit chị L.T.H nhằm trả thù.