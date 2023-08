Theo thông tin từ Báo Công an TP.HCM, ngày 26-2, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra Công an tỉnh khẩn trương truy xét đối tượng chặn đường tạt chất lỏng nghi là axit làm một phụ nữ tử vong.

Theo đó, hơn 20 giờ tối 25-2, chị L (37 tuổi, quê Nghệ An) sau khi bán thịt heo ở chợ xong thì chạy xe máy về nhà.