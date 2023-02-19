TP.HCM: Án mạng kinh hoàng tại chợ đầu mối do mâu thuẫn lúc mua bán trái cây

Tin nóng 19/02/2023 14:00

Công an đang điều tra vụ việc nạn nhân bị đâm tử vong nghi do mâu thuẫn lúc mua bán trái cây.

Theo thông tin từ Zing, ngày 19/2, Công an huyện Hóc Môn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra tại chợ đầu mối Hóc Môn.

Điều tra ban đầu, rạng sáng nay, ông N.V.P. (45 tuổi, quê Cao Bằng) đến chợ đầu mối Hóc Môn để mua trái cây thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người buôn bán tại đây. Trong lúc xô xát, ông P. bị đối phương dùng hung khí đâm tử vong.

TP.HCM: Án mạng kinh hoàng tại chợ đầu mối do mâu thuẫn lúc mua bán trái cây - Ảnh 1
Công an tại hiện trường. Ảnh: Zing

Nhận tin báo, Công an huyện Hóc Môn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, bắt giữ nhóm nghi can liên quan vụ án mạng.

Theo Người Lao Động trước đó không lâu, một án mạng kinh hoàng cũng xảy ra tại Thanh Hóa. Ngày 6-6, tin từ UBND phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết tại chợ đầu mối Đông Hương (chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Thanh Hóa) nằm trên địa bàn phường vừa xảy ra một vụ án mạng, nạn nhân là một người bán hàng tại chợ.

TP.HCM: Án mạng kinh hoàng tại chợ đầu mối do mâu thuẫn lúc mua bán trái cây - Ảnh 2

 Khu vực hiện trường thời điểm xảy ra vụ việc. Ảnh: Người Lao Động

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 40 ngày 5-6, Trương Văn Tuấn (SN 1992, ở lô C90, MB 08, đường 8, phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa (bán hàng rau lô 117, 118, chợ đầu mối Đông Hương) dùng 1 dao nhọn đâm chết người bán hàng đối diện.

Thời điểm trên, Tuấn cầm dao đi sang ki-ốt R 119, 120 (đối diện) cầm dao đâm nhiều nhát vào người anh M.V.S. (SN 1983, ngụ đường Lai Thành, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa đang ngủ tại ki-ốt.

Mặc dù được nhiều người phát hiện, hỗ trợ đưa đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân S. đã tử vong sau đó.

Công an TP Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

 

 

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