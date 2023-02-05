Sáng 5.2, Công an TP.Phú Quốc (Kiên Giang) phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong và 5 người bị thương.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, công an TP. Phú Quốc (Kiên Giang) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong và 5 người bị thương.

Lúc này, 3 xe máy BS lần lượt là 70H7 - 9126, 49M1 - 024.37 và 59E1 - 648.57 lưu thông theo hướng ngược lại không kịp xử lý đã va chạm trực diện vào ô tô 4 chỗ. Sau cú va chạm, 7 người trên 3 xe máy bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ cùng ngày, ô tô 4 chỗ BS 68E - 010.11 lưu thông trên tuyến đường Dương Đông - Cửa Cạn. Khi đến đoạn cây xăng Đ.P (thuộc ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, TP.Phú Quốc), tài xế cho xe chuyển sang làn đường bên trái.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Niên

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm y tế TP.Phú Quốc, nhưng cháu bé 8 tuổi (ngồi trên xe máy mang biển số TP.HCM) đã tử vong.

Đến 9 giờ 30 cùng ngày, Trung tâm y tế TP.Phú Quốc cho biết, cha của bé 8 tuổi này cũng đã tử vong; 5 người còn lại có 1 người bị xây xát nhẹ đã cho xuất viện, còn 4 người bị thương nặng đang được các bác sĩ chăm sóc, điều trị, trong đó mẹ bé 8 tuổi bị tổn thương phổi nặng.

Ghi nhận tại hiện trường, ô tô 4 chỗ bị hư hỏng nặng phần đầu, 3 xe máy hầu như chỉ còn là mớ sắt vụn. Trên xe máy mang biển số TP.HCM vẫn còn những túi hành lý.

Theo Báo giadinh.suckhoedoisong, ngày 2/2, một vụ tai nạn khác nghiêm trọng xảy ra tại Phú Quốc khi ôtô tông bé trai 2 tuổi tử vong. Công an TP Phú Quốc tạm giữ xe con mang biển số tỉnh Kiên Giang để làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến bé trai 2 tuổi thiệt mạng. Cảnh sát tiến hành thẩm vấn người lái xe là ông N.V.H. (46 tuổi, ngụ phường Dương Đông, TP Phú Quốc).

Tối 1/2, ông H. chạy ôtô con vào hẻm 331 đường Nguyễn Trung Trực thì xảy ra va chạm với một bé trai sinh năm 2021. Người thân và các nhân chứng tại hiện trường đã đưa bé trai đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.