Mâu thuẫn nợ tiền công xây dựng, vợ chủ thầu bị đâm tử vong

Tin nóng 31/01/2023 11:17

Nghi phạm sát hại vợ chủ thầu xây dựng hiện đang lẩn trốn, công an đang truy tìm khẩn cấp để xử lý theo quy định.

Theo Báo Lao Động, ngày 30.1, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phát đi thông báo truy tìm đối tượng sát hại vợ chủ thầu xây dựng khi đi đòi tiền công xảy ra ngày 16.12.2022.

Đối tượng bị công an truy tìm là Trần Phi Hùng (sinh năm 1984, đăng ký thường trú ở ấp An Nghiệp A, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng).

Đối tượng Trần Phi Hùng có đặc điểm nhận dạng như sau: cao 1,62m, da ngăm đen, tóc đen, chẻ 2 mái, có vết sẹo ở bắp tay trái dài 6cm.

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Công an phát đi thông tin và hình ảnh của Trần Phi Hùng để người dân nhận dạng. Ảnh: Lao Động

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo cơ quan, tổ chức, cá nhân nếu có thông tin Trần Phi Hùng ở đâu đề nghị báo ngay cho đơn vị để phối hợp xử lý.

Trước đó, theo Tuổi Trẻ điều tra ban đầu, vụ án xảy ra do mâu thuẫn trong quá trình nhóm thợ xây đòi tiền công đối với vợ chồng của chủ thầu xây dựng.

Tối 16-12-2022, Hùng cùng vợ, em trai và nhóm thợ xây khoảng 10 người đến nhà của chủ thầu xây dựng là Mai Xuân Đông (còn gọi là "Thảo Ma", 39 tuổi, quê Trà Vinh) để đòi tiền công.

Lúc này, chủ thầu đang ngồi nhậu với một nhóm người khác trong lán trại. Khi nhóm thợ xây đòi tiền công, chủ thầu tiếp tục hứa hẹn nên nhóm thợ không đồng ý. Hai bên mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Trong lúc xô xát, vợ chủ thầu là Nguyễn Thị Hiền, 39 tuổi, quê Sóc Trăng, bị Hùng dùng kéo đâm tử vong. Sau khi xảy ra vụ án, có 7 người liên quan đến công an trình diện. Riêng Trần Phi Hùng bỏ trốn, đến nay công an vẫn đang tích cực truy bắt.

Công an tỉnh Bình Dương phát thông báo truy tìm và đề nghị người dân biết Trần Phi Hùng ở đâu có thể báo ngay cho cơ quan điều tra để phối hợp làm rõ vụ án.

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