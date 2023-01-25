Hiện trường xe 4 chỗ lao vào nhà dân khiến người đàn ông tử vong thương tâm ở Đắk Lắk

Tin nóng 25/01/2023 13:08

Khi đang ngồi chơi trong phòng khách, chiếc xe ô tô bất ngờ lao đến khiến người đàn ông tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, sáng 25/1, lãnh đạo xã Ea K’pam cho biết, đang chỉ đạo các đơn vị liên quan xuống hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho ông B.Đ P. (57 tuổi, trú tại thôn Tân Lập).

Hiện trường xe 4 chỗ lao vào nhà dân khiến người đàn ông tử vong thương tâm ở Đắk Lắk - Ảnh 1
 

 

 

Hiện trường xe 4 chỗ lao vào nhà dân khiến người đàn ông tử vong thương tâm ở Đắk Lắk - Ảnh 2
 

 

Hiện trường xe 4 chỗ lao vào nhà dân khiến người đàn ông tử vong thương tâm ở Đắk Lắk - Ảnh 3

Ô tô của ông H. tông thẳng vào nhà ông P. khiến nạn nhân đang ngồi ở phòng khách tử vong. Ảnh: VietNamNet

Tại hiện trường, chiếc xe tông sập cổng phụ nhà ông P. khiến phần cửa gỗ và kính bị gãy, vỡ, phần sắt cổng phụ bị sập hoàn toàn. Nhiều người dân hiếu kỳ đến chứng kiến vụ việc

Ông P. bị tử vong dù ngồi trong phòng khách, cách xa đường giao thông hàng chục mét.

 

Hiện trường xe 4 chỗ lao vào nhà dân khiến người đàn ông tử vong thương tâm ở Đắk Lắk - Ảnh 4

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Lao Động

Cũng theo Báo Lao Động, trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 24.1 (mồng 3 Tết) trên tuyến đường liên thôn Tân Lập (xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người đàn ông bị tông tử vong ngay trong nhà.

Vào thời điểm trên, ông Nguyễn Viết Hùng (SN 1967, thôn Tân Lập, xã Ea Kpam) điều khiển xe ôtô BKS: 47A-357.08 lưu thông trên đường liên thôn thì bất ngờ mất lái lao vào nhà dân bên đường.

Lúc này, chiếc xe lao với tốc độ cao tông bay tường rào B40 rồi tiếp tục lao thẳng vào nhà, tông sập phòng khách rồi mới dừng lại. 

Hiện trường xe 4 chỗ lao vào nhà dân khiến người đàn ông tử vong thương tâm ở Đắk Lắk - Ảnh 5
 

 

Hiện trường xe 4 chỗ lao vào nhà dân khiến người đàn ông tử vong thương tâm ở Đắk Lắk - Ảnh 6
 

 

Hiện trường xe 4 chỗ lao vào nhà dân khiến người đàn ông tử vong thương tâm ở Đắk Lắk - Ảnh 7
Tài xế vi phạm nồng độ cồn nặng. Ảnh: VietNamNet

Thời điểm này, có ông B.Đ.Ph. (SN 1966, thôn Tân Lập) đang nằm trong nhà đã bị xe lao vào khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, chiếc xe lao vào cửa chính, tông sập toàn bộ phần trước ngôi nhà rồi nằm giữa phòng khách. 

Sau khi gây ra tai nạn, tài xế H. được cơ quan chức năng xác định vi phạm nồng độ cồn 0,77 mg/l khí thở. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 

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Từ khóa:   Đắk Lắk tai nạn giao thông tai nạn

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