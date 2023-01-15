Quá trình đưa Hạo Nam liên tục gặp trục trặc: Đã nhổ xong ống vách thép bên ngoài vẫn chưa đưa được bé lên

Sở TT-TT Đồng Tháp cho biết, khoảng 18 giờ 30 ngày 14.1.2023, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Đồng Tháp phối hợp các lực lượng liên quan dùng cần cẩu 80 tấn nhổ ống vách đường kính 1,6 m được đóng bao quanh cọc bê tông bé Hạo Nam bị rơi xuống trước đó.

Theo thông tin từ Thanh Niên, sáng 15.1, Sở TT-TT Đồng Tháp thông tin về việc lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Đồng Tháp tiếp tục nỗ lực hoàn thành các phương án đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất.

Do địa chất khu vực hiện trường bất lợi, để nhổ được ống vách thép đã đóng sâu xuống lòng đất, lực lượng cứu hộ phải dùng cọc ván thép 18 m rung hạ để phá ma sát giữa đất với ống vách rồi nhổ ống vách thép lên.

Đến 11 giờ ngày 15.1.2023, tức gần 15 ngày triển khai nhiều phương án cứu hộ, cứu nạn nhưng lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp vẫn chưa thể đưa thi thể bé Hạo Nam ra khỏi cọc bê tông để đưa về gia đình an táng.

Liên quan đến vụ việc bé Hạo Nam rơi xuống cọc bê tông sâu 35 m, Sở GTVT Đồng Tháp thông tin vụ tai nạn tại công trình cầu Rọc Sen do Sở nàylàm chủ đầu tư; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp là đơn vị quản lý dự án; Viện Khoa học và Công nghệ GTVTlà đơn vị giám sát thi công xây dựng. Nhà thầu thi công công trình là liên danh Công ty CP công trình cầu phà TP.HCM và Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải xây dựng giao thông T&T.

Cũng theo VTV, Trước đó, Ban Chỉ đạo công tác cứu hộ tại công trình cầu Rọc Sen thống nhất thực hiện phương án cứu hộ do đơn vị thi công của Bộ Giao thông Vận tải đề xuất, gồm nhiều bước. Theo đó, lực lượng chức năng đang khẩn trương thực hiện bước đóng cọc ván thép, lắp đặt khung tầng. Sau đó, đóng ống vách, tiếp tục khoan lấy đất bên ngoài xung quanh cọc cho đến mối nối…Lực lượng cứu hộ thực hiện từng bước khẩn trương, thận trọng, xuyên suốt để đạt kết quả cuối cùng.

Lực lượng chức năng đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị phục vụ công tác cứu hộ. Nhân lực cứu hộ được đảm bảo bố trí làm 4 ca thay phiên nhau, mỗi ca 6 giờ để đảm bảo sức khỏe và an toàn. Ngoài máy móc, thiết bị đã có trước đó, gần đây, Tổ Điều hành cứu nạn, cứu hộ còn bổ sung thêm gầu cạp đất, cẩu 80 tấn, đầu khoan cọc nhồi đường kính 0,6 - 1m, ống vách đường kính 1m, 2m và máy móc phụ trợ khác. Thiết bị búa rung 180 kW cũng được vận chuyển từ cảng Cái Mép - Thị Vải (Bà Rịa - Vũng Tàu) đến hiện trường phục vụ công tác cứu hộ.

Cha Hạo Nam tại hiện trường nhiều ngày trước. Ảnh: VnExpress

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, quá trình nhổ cọc bê tông để đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất gặp một số khó khăn. Khó khăn nhất hiện nay là địa chất công trình tầng lớp dưới, đất sét cứng nên việc đào đất không thuận lợi, cọc bê tông (gồm 3 đoạn nối lại với nhau) đóng sâu xuống lòng đất 35m, việc cắt cọc trong điều kiện khó khăn, chật hẹp. Do vậy, phải thay đổi nhiều phương án trong việc nhổ cọc bê tông lên.

Mặt khác, hiện trường nằm sâu trong đồng ruộng, hạ tầng giao thông nhỏ, hẹp nên việc di chuyển các phương tiện, thiết bị, máy móc cứu nạn gặp nhiều trở ngại. Những ngày gần đây, ở Đồng Tháp cũng như huyện Thanh Bình có mưa lớn, gây bất lợi cho công tác cứu hộ. Tổ Điều hành cứu nạn, cứu hộ đã triển khai các biện pháp để đảm bảo an toàn về điện trong quá trình thi công cho người và thiết bị tại hiện trường.

Tại hiện trường có nhiều máy móc, thiết bị hạng nặng, cần cẩu di chuyển liên tục. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình cứu hộ, nhiều ngày qua, lực lượng chức năng đã lập chốt chặn trên các tuyến đường dẫn vào hiện trường và canh gác nghiêm ngặt, chỉ có lực lượng làm nhiệm vụ cứu hộ được phép vào.

Trước đó, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 31/12/2022, có một nhóm trẻ em vào công trường cầu Rọc Sen và bị bảo vệ phát hiện, yêu cầu ra khỏi công trường. Tuy nhiên, đến khoảng 11 giờ 50 phút, công trường đang nghỉ trưa, nhóm trẻ trên lại lén vào công trường và cháu Hạo Nam đã bị lọt vào trong lòng cọc bê tông có đường kính 25cm.

Sau nhiều ngày cố gắng cứu hộ, đến tối 4/1/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu xác định bé Hạo Nam đã tử vong. Sau đó, ngành chức năng nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp để đưa thi thể cháu bé lên mặt đất nhưng chưa thành công.