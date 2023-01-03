Xuyên đêm giải cứu cháu bé rơi trụ sâu 35m: Bắt đầu lồng ống thép vào cọc bê tông để nhổ lên cứu bé

Tin nóng 03/01/2023 06:48

Cho đến nay, đã hơn 60 giờ làm việc, lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực hết mình để đưa bé trai 10 tuổi lọt trụ sâu 35m ra ngoài.

Theo Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh, xuyên đêm 2-1 và đến rạng sáng 3-1, lực lượng cứu hộ của Đồng Tháp vẫn miệt mài làm việc để sớm nhất có thể giải cứu cháu bé rơi xuống cọc bên tông rỗng sâu 35 m.

Theo ghi nhận, lực lượng cứu hộ với khoảng 350 người chia nhiều tổ luân phiên chia ca để làm việc liên tục. Mục tiêu là sẽ nhổ được cọc bê tông mà bé trai rơi vào trong sáng sớm 3-1.

Đến gần 3 giờ sáng 3-1, một ống thép lớn đã được cẩu lên để lồng vào bao bọc, ôm lấy cọc bê tông, đồng thời làm sạch đất để kéo cọc bê tông lên. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương.

Xuyên đêm giải cứu cháu bé rơi trụ sâu 35m: Bắt đầu lồng ống thép vào cọc bê tông để nhổ lên cứu bé - Ảnh 1
 

 

Xuyên đêm giải cứu cháu bé rơi trụ sâu 35m: Bắt đầu lồng ống thép vào cọc bê tông để nhổ lên cứu bé - Ảnh 2
Ống thép được đưa vào hiện trường và cẩu lên để bọc lấy cọc bê tông rồi nhổ cọc này lên. Ảnh: Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh

Tính từ khi bắt đầu xảy ra sự việc bé trai rơi xuống cọc bên tông rỗng đến thời điểm này đã trải qua hơn 60 tiếng, việc cứu hộ vẫn chưa thành công.

Trả lời báo chí tối 2-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu, cho biết: "Khi đưa được cột bê tông lên mắt đất, lực lượng của Quân khu 9 sẽ sử dụng phương tiện chuyên dụng để soi thăm dò xác định chính xác vị trí cháu bé đang ở đâu trong thân cọc. Sau đó lực lượng mới khoan cắt, phá dỡ cọc bê tông để đưa cháu bé ra, đồng thời có các bước xử lý tiếp theo.

Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng cứu hộ làm xuyên đêm, không nghỉ ngơi; đồng thời, tiếp tục bơm ô-xy xuống ống trụ bê tông, với hy vọng tìm sự may mắn.

Hiện nay, lực lượng đang tham gia hiện trường phối hợp với đơn vị thi công, chủ yếu là thiết bị khoan, đặt ống, phá vỡ cấu trúc đất để giảm bớt áp lực ma sát để rút trụ bê tông lên...

Xuyên đêm giải cứu cháu bé rơi trụ sâu 35m: Bắt đầu lồng ống thép vào cọc bê tông để nhổ lên cứu bé - Ảnh 3
 

 

Xuyên đêm giải cứu cháu bé rơi trụ sâu 35m: Bắt đầu lồng ống thép vào cọc bê tông để nhổ lên cứu bé - Ảnh 4
 

 

Xuyên đêm giải cứu cháu bé rơi trụ sâu 35m: Bắt đầu lồng ống thép vào cọc bê tông để nhổ lên cứu bé - Ảnh 5
Các biện pháp kĩ thuật được sử dụng. Ảnh: SGGP

Cũng theo VTV trước đó, hơn 350 người gồm lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, đại diện các Sở, ngành cùng lực lượng cứu hộ, cứu nạn công an tỉnh Đồng Tháp, công an huyện Thanh Bình cùng lực lượng Công binh Quân khu 9 đã có mặt ở hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ.

Các lực lượng chức năng chuyên môn vẫn đang dùng máy khoan để làm mềm đất đá khu vực xung quanh thành ống bê tông để giảm ma sát.

Hiện các lực lượng chức năng, chuyên môn như y tế cũng có mặt tại hiện trường đã chuẩn bị các phương án để xử lý tùy theo tình huống phát sinh, trên tinh thần đảm bảo an toàn cho cháu bé và đẩy nhanh công tác cứu hộ cứu nạn kịp thời, nhanh chóng.

Trước đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm gia đình nạn nhân để động viên tinh thần đồng thời có những hỗ trợ kịp thời để gia đình vững tinh thần trong suốt quá trình cứu nạn, cứu hộ.

Trưa 31/12/2022, Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng 3 người bạn vào công trình trên. Tại đây, Nam bất ngờ lọt trong một trụ bê tông có đường kính khoảng 25cm, được khoan cắm sâu xuống lòng đất.

 

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