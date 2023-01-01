Sử dụng máy khoan công suất lớn đến giải cứu bé trai rơi xuống trụ bê tông: Những giây phút đầy hi vọng

Tin nóng 01/01/2023 22:41

Máy khoan cọc nhồi chuyên dụng công suất lớn được khẩn cấp chuyển đến nơi bé trai gặp nạn với hi vọng có thể đưa bé ra ngoài nhanh nhất có thể.

Theo Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh, 20 giờ 30, các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực triển khai công tác giải cứu bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông rỗng, sâu 35 m ở huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Chiếc máy khoan cọc nhồi chuyên dụng công suất lớn đã được điều động đến hiện trường hỗ trợ cho việc nhổ trụ bê tông đưa bé trai ra ngoài sẽ nhanh hơn.

Hiện các lực lượng đang chạy đua với thời gian để cứu cháu bé với phương châm "còn nước còn tát".

Sử dụng máy khoan công suất lớn đến giải cứu bé trai rơi xuống trụ bê tông: Những giây phút đầy hi vọng - Ảnh 1
Máy trục khoan nhồi bê-tông công suất lớn tham gia cứu hộ chạy đua với thời gian. Ảnh: Nhân Dân

Cũng theo Báo Nhân Dân, tại hiện trường 4 máy xúc, 1 máy ủi, 1 xe cẩu và các phương tiện hỗ trợ khác, máy trục cọc khoan nhồi bê-tông công suất lớn được đưa từ đường sông lên khu vực hiện trường vào lúc chiều tối với hi vọng lớn nhất có thể. Hiện tại âm thanh rất lớn phát ra từ tiếng các động cơ cứu hộ.

Lực lượng chức năng vẫn đang túc trực cạnh khu vực phong tỏa hiện trường. Gần đó là các tấm bạt đã được căng giăng cao phong tỏa. Đến 21 giờ, người dân trong khu vực vẫn trông ngóng tình hình vụ việc, với cùng chung mong muốn được đưa cháu bé lên càng sớm càng tốt.

Sử dụng máy khoan công suất lớn đến giải cứu bé trai rơi xuống trụ bê tông: Những giây phút đầy hi vọng - Ảnh 2
Công tác cứu hộ không ngừng nghỉ. Ảnh: Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam cùng nhóm bạn trong xóm vào công trình cầu nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê-tông rỗng bên trong, đường kính 25cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m.

“15 phút đầu thì bé còn kêu cứu. Sau đó không còn nữa. Chúng tôi dùng biện pháp thăm dò camera, gửi nước xuống không thấy động tĩnh gì. Camera cũng không thấy gì tại vì trong lúc bé rớt xuống có đất rớt theo. Hình ảnh từ camera chỉ thấy đất, không thấy bé đâu”, ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp thông tin thêm trên VTC News.

Được biết, bé Thái Lý Hạo Nam đang học lớp 5. Gia đình bé có hoàn cảnh khó khăn, sống bằng nghề nông (trồng lúa) gần nhà.

 

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