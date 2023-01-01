Khi đến giữa hồ, không may thuyền bị lật đã cuốn người cha mất tích, 1h sau mới có thể tìm thấy thi thể ông.

Thông tin VOV cho hay, khoảng 9 giờ 30 phút sáng 1/1, ông Trịnh Văn Đương (44 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) cùng con trai 20 tuổi lên ấp 2, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng để chơi. Tại đây, cha con ông Đương mượn xuồng của người dân để chèo qua lòng hồ thủy điện Thác Mơ thăm rẫy.

Tuy nhiên, khi cha con ông Đương chèo ra được giữa dòng thì bất ngờ chiếc xuồng bị lật, cả hai cha con bị chìm giữa dòng nước sâu.

Cũng theo Vietnamplus, phát hiện sự việc, một số người dân chèo xuồng đi cùng với ông Đương nhanh chóng nhảy xuống lòng hồ tìm cách cứu vớt nạn nhân lên bờ.

Người dân tìm kiếm thi thể ông Đương. Ảnh: VOV

Sau thời gian lặn tìm, cùng với sử dụng sào tre, người dân đã kịp thời vớt được con trai ông Đương lên bờ sơ cứu nên may mắn thoát chết.

Riêng ông Đương không may bị cuốn dưới dòng nước sâu mất tích. Phải mất hơn một giờ đồng hồ lặn tìm, người dân mới đưa được thi thể ông Đương lên bờ.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

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