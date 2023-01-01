Bình Phước: Đau lòng hai cha con chèo xuồng thăm rẫy không ngờ gặp nạn, người cha mãi mãi ra đi

Tin nóng 01/01/2023 16:05

Khi đến giữa hồ, không may thuyền bị lật đã cuốn người cha mất tích, 1h sau mới có thể tìm thấy thi thể ông.

Thông tin VOV cho hay, khoảng 9 giờ 30 phút sáng 1/1, ông Trịnh Văn Đương (44 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) cùng con trai 20 tuổi lên ấp 2, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng để chơi. Tại đây, cha con ông Đương mượn xuồng của người dân để chèo qua lòng hồ thủy điện Thác Mơ thăm rẫy.

Tuy nhiên, khi cha con ông Đương chèo ra được giữa dòng thì bất ngờ chiếc xuồng bị lật, cả hai cha con bị chìm giữa dòng nước sâu.

Cũng theo Vietnamplus, phát hiện sự việc, một số người dân chèo xuồng đi cùng với ông Đương nhanh chóng nhảy xuống lòng hồ tìm cách cứu vớt nạn nhân lên bờ.

Bình Phước: Đau lòng hai cha con chèo xuồng thăm rẫy không ngờ gặp nạn, người cha mãi mãi ra đi - Ảnh 1
Người dân tìm kiếm thi thể ông Đương. Ảnh: VOV

Sau thời gian lặn tìm, cùng với sử dụng sào tre, người dân đã kịp thời vớt được con trai ông Đương lên bờ sơ cứu nên may mắn thoát chết.

Riêng ông Đương không may bị cuốn dưới dòng nước sâu mất tích. Phải mất hơn một giờ đồng hồ lặn tìm, người dân mới đưa được thi thể ông Đương lên bờ.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

 

Đồng Nai: Rùng rợn nam thanh niên dùng dao sát hại chủ quán bằng 13 nhát dao vì nói đùa chuyện nợ tiền mua bia

Đồng Nai: Rùng rợn nam thanh niên dùng dao sát hại chủ quán bằng 13 nhát dao vì nói đùa chuyện nợ tiền mua bia

Mâu thuẫn được cho là xảy ra khi người chủ quán vô tình nói đùa với nam thanh niên vì thiếu tiền mua bia.

Xem thêm
Từ khóa:   tin nóng tin mới tin tức trong ngày

TIN MỚI NHẤT

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 16 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 46 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 1 giờ 16 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 2 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào