Đồng Nai: Rùng rợn nam thanh niên dùng dao sát hại chủ quán bằng 13 nhát dao vì nói đùa chuyện nợ tiền mua bia

Tin nóng 27/12/2022 15:16

Mâu thuẫn được cho là xảy ra khi người chủ quán vô tình nói đùa với nam thanh niên vì thiếu tiền mua bia.

Theo Báo Tuổi Trẻ, ngày 27-12, Công an tỉnh Đồng Nai cho hay vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Hữu (18 tuổi, ngụ huyện Tân Phú) để điều tra về hành vi "giết người".

Theo điều tra ban đầu, ngày 22-12, Hữu cùng bạn tổ chức ăn nhậu tại nhà ở xã Phú Bình, huyện Tân Phú. Trong lúc đang nhậu thì hết rượu, Hữu chạy xe máy ra tiệm tạp hóa do ông B.V.D. (54 tuổi, ngụ xã Phú Bình) làm chủ.

Đồng Nai: Rùng rợn nam thanh niên dùng dao sát hại chủ quán bằng 13 nhát dao vì nói đùa chuyện nợ tiền mua bia - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc. Ảnh: nternet

Tới quán, Hữu hỏi mua của ông D. 5 lon bia và 5 quả trứng với tổng số tiền là 67.000 đồng. Do không có tiền trả, Hữu xin khất nợ rồi quay về nhà nhậu tiếp với bạn.

Điều tra ban đầu xác định, vào chiều ngày 22/12, Hữu tổ chức uống rượu tại nhà. Khi đã ngà say, rượu hết nên Hữu điều khiển xe máy đến tiệm tạp hóa T.M. (xã Phú Bình) do ông Bùi Văn D. (54 tuổi) làm chủ.

Cũng theo Báo Dân Việt, sau khi uống hết bia, Khánh và Hữu cùng ra tiệm tạp hóa của ông D. mua 1 lon nước ngọt và lấy 20.000 đồng ra trả.

Lúc này ông D. nói đùa với Hữu là "vừa nãy mày thiếu tao 500.000 đồng”, nghe vậy Hữu nghĩ ông D. biết mình say nên ép trả 500.000 đồng nên tức giận bỏ về nhà, lấy dao quay ra gặp ông D. để "nói chuyện".

Tại đây, hai bên to tiếng qua lại với nhau và Hữu đã dùng dao chém liên tiếp 13 nhát vào người ông D. khiến nạn nhân chết tại chỗ, đối tượng Hữu bị bắt giữ ngay sau đó.

 

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