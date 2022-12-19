Sau 1 đêm không thấy trở về, gia đình đã đổ xô đi tìm kiếm nào ngờ phát hiện thi thể bà P đang ngồi gục bên bờ sông gần nhà.

Theo Báo Người Lao Động, khoảng 5 giờ sáng 19-12, trong quá trình tìm kiếm, người thân trong gia đình đã phát hiện thi thể bà Nguyễn Thị Phước (60 tuổi; ngụ thôn Huỳnh Giản Nam, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) chết trong tư thế ngồi bên bờ sông thuộc thôn Huỳnh Giản Nam- cạnh chiếc xuồng của gia đình.

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ tối 18-12, sau khi ăn cơm xong, bà Phước một mình lấy xuồng chèo đi canh hồ tôm của gia đình ở trong thôn Huỳnh Giản Nam. Đến sáng 19-12, do không thấy bà Phước về như mọi khi nên gia đình chia nhau đi tìm thì phát phát hiện sự việc đau lòng trên.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định tiến hành điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.

Sau 1 đêm, cả nhà hốt hoảng vì không thấy bà P. trở về. Ảnh: Internet

Cũng theo Thanh Niên, tại Bình Định hôm nay cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong khi xe máy và ô tô chở công nhân va chạm

Thời điểm trên, anh L.V.H (30 tuổi, ngụ thôn Kim Tây, xã Phước Hòa, H.Tuy Phước, Bình Định) chạy xe máy BS 77G1 - 125-86 trên tỉnh lộ 640 để vào TT.Tuy Phước, H.Tuy Phước.

Khi xe anh H. qua cổng chào của UBND xã Phước Hòa (H.Tuy Phước) thì xảy ra va chạm với xe ô tô đưa đón công nhân BS 81B - 006.24 (chưa rõ tài xế điều khiển) đi chiều ngược lại.

Cú va chạm khá mạnh khiến anh H. tử vong, xe máy hư hỏng nặng, phần đầu xe ô tô bị móp méo.

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong đang được Công an H.Tuy Phước (Bình Định) điều tra làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/binh-inh-ta-hoa-phat-hien-nguoi-phu-nu-tu-vong-trong-tu-the-ngoi-guc-ben-bo-song-gia-inh-gao-khoc-vi-ca-em-khong-thay-tro-ve-536598.html