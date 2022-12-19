Khi đang đi trên đường về nhà, hai bố con gặp tai nạn gây thương vong khiến nhiều người xót xa.

Theo Thanh Niên, khoảng 20 giờ ngày 17.12, ông V.X.H (54 tuổi, quê Thanh Hóa) và con trai V.X.T (12 tuổi) đi cùng xe máy BS 51H6 - 12XX trên đường số 5 (P.Linh Xuân, TP.Thủ Đức, TP.HCM) hướng từ QL1K đi QL1.

Khi xe ông H. vừa qua khỏi giao lộ giữa đường số 5 với đường số 11 khoảng 300m (trên đường số 5, thuộc P.Linh Xuân, TP.Thủ Đức) thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe khách BS 51B - 401XX.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thanh Niên

Hậu quả của vụ tai nạn làm 2 bố con ông H. ngã ra đường bị thương rất nặng, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu, nhưng ông H. đã tử vong sau đó.

Theo người dân gần nơi xảy ra vụ tai nạn, thời điểm xảy ra vụ việc, người bố đội chiếc nón cối. Tại hiện trường, chiếc xe máy lật ngã vào sát vỉa hè, bên cạnh là đôi dép và chiếc nón cối. Chiếc xe khách cách hiện trường khoảng 15m.

Công an có mặt tại hiện trường. Ảnh: Người Lao Động

Cũng theo Báo Người Lao Động, ngày 18-12, lực lượng chức năng TP Thủ Đức (TP HCM) đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

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