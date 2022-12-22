Quảng Nam: Rúng động vụ án nam thanh niên không bình thường dùng dao đâm tử vong cụ ông 77 tuổi khi đang bán quán

Tin nóng 22/12/2022 15:01

Ngay khi cụ ông đang dọn hàng giúp con gái bán quán, nam thanh niên đã xông vào đâm nhát dao chí mạng, khiến ông tử vong sau đó.

Theo Thanh Niên, kết quả điều tra ban đầu, vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 5.12, cụ ông H.K (77 tuổi, ở xã Tam Dân) đang ngồi tại quán nước sau khi giúp con gái dọn hàng ra bán. Lúc này, Nguyễn Chí Cường chạy vào lấy con dao (để trong tủ của quán) rồi bất ngờ đâm một nhát vào vùng bả vai phải của cụ K.

Quảng Nam: Rúng động vụ án nam thanh niên không bình thường dùng dao đâm tử vong cụ ông 77 tuổi khi đang bán quán - Ảnh 1
Công an bắt giữ kẻ gây án. Ảnh: Thanh Niên 

Sau đó, Cường tiếp tục chạy qua quán bún gần đó đâm một nhát vào vùng bả vai của một người đàn ông khác. Hai nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, cụ K. đã tử vong. 

Sau khi gây án, Cường lấy xe máy của một người bán cháo lòng trong chợ Tam Dân rồi chạy trốn. Sau khi được lực lượng công an và gia đình vận động, Cường ra đầu thú.

Quảng Nam: Rúng động vụ án nam thanh niên không bình thường dùng dao đâm tử vong cụ ông 77 tuổi khi đang bán quán - Ảnh 2
Hiện trường vụ việc. Ảnh: VTC News

Trước khi gây án, Cường có biểu hiện không bình thường, đã sử dụng chất kích thích và bị ngáo đá.

Cũng theo VTC News, theo cơ quan chức năng, Cường nghiện ma túy, từng 2 lần đi cai nghiện. Đối tượng này có tiền án về tội Cố ý gây thương tích.

Ngày 22/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Chí Cường (25 tuổi, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh) để tiếp tục điều tra về hành vi Giết người.

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