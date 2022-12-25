Quảng Ngãi: Danh tính thi thể dưới ruộng hoang người dân phát hiện khi đi câu lươn

Tin nóng 25/12/2022 20:13

Sự việc khiến nhiều người hiếu kì đến theo dõi, hiện đã xác định được danh tính của thi thể trên.

Theo Báo Thanh Niên, chiều 25.12, ông Trương Thanh Thảo, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND P.Trương Quang Trọng (TP.Quảng Ngãi) cho biết, qua điều tra, lực lượng chức năng đã xác định thi thể phát hiện dưới ruộng hoang trên địa bàn phường là anh Nguyễn Văn Lợi (39 tuổi, trú thôn Hà Nhai, xã Tịnh Hà, H.Sơn Tịnh, Quảng Ngãi). Anh Lợi có tiền sử bệnh tâm thần, bỏ nhà đi từ cuối tháng 11.2022.

Quảng Ngãi: Danh tính thi thể dưới ruộng hoang người dân phát hiện khi đi câu lươn - Ảnh 1
 

 

Quảng Ngãi: Danh tính thi thể dưới ruộng hoang người dân phát hiện khi đi câu lươn - Ảnh 2

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Ảnh: Thanh Niên

“Nạn nhân bị tử vong không có dấu hiệu của việc gây án. Gia đình anh Lợi đã đến nhận thi thể và đưa về lo mai táng. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc”, ông Thảo cho biết thêm.

Trước đó, theo Báo Phụ Nữ, chiều tối ngày 24/12, cảnh sát bảo vệ hiện trường để tiến hành điều tra vụ việc 1 người chết được phát hiện dưới ruộng.

Thông tin ban đầu, người dân cho biết khoảng hơn 15 giờ chiều nay, 1 người nông dân đang đi câu lươn, phát hiện 1 thi thể dưới ruộng bỏ hoang thuộc khu vực phường Trương Quang Trọng, (TP. Quảng Ngãi), khiến người này hoảng hốt báo cảnh sát.

Quảng Ngãi: Danh tính thi thể dưới ruộng hoang người dân phát hiện khi đi câu lươn - Ảnh 3
Vụ việc nhiều người theo dõi. Ảnh: Phụ Nữ

Nhận được tin báo, công an TP. Quảng Ngãi đã triển khai lực lượng kéo dây, bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân. 

Cảnh sát giao thông cũng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông. Hàng trăm người dân hay tin đã kéo đến theo dõi sự việc, bàn tán xung quanh vụ việc này.

 

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Từ khóa:   Quảng Ngãi câu lươn tai nạn

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