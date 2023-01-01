Tuyên Quang: Rúng động chồng tẩm xăng thiêu cháy vợ và 3 con rồi tự kết liễu đời mình

Cả 5 người trong gia đình tử vong thương tâm ngay sáng ngày 1/1/2023 tại Tuyên Quang.

Theo Zing News, lãnh đạo UBND huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, xác nhận trên địa bàn xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa, vừa xảy ra vụ án mạng khiến 5 người tử vong.

Thông tin từ lãnh đạo xã Trung Hòa cho biết khoảng 4h cùng ngày, chính quyền và công an địa phương nhận được tin báo tại thôn Tân Lập xảy ra vụ cháy nhà dân.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện người vợ và 3 người con tử vong trong nhà. Người chồng cũng đã tử vong.

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Tri thức và cuộc sống

Cũng theo Tri thức và cuộc sống, lực lượng chức năng cho biết thêm: "Bước đầu nghi vấn người chồng đã phóng hoả sát hại vợ con rồi tự tử. Tuy nhiên dùng phương thức nào thì phải đợi kết quả khám nghiệm tử thi, hiện trường của cơ quan công an mới biết được".

Chia sẻ về gia đình gặp nạn, vị lãnh đạo cho hay hai vợ chồng nói trên chưa gây điều tiếng, xích mích gì với hàng xóm. Chính quyền địa phương cũng chưa bao giờ phải hoà giải mâu thuẫn trong cuộc sống của đôi vợ chồng này.

Hiện vụ nghi án chồng tẩm xăng thiêu chết vợ và 3 con ở Tuyên Quang đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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