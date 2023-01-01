Hãi hùng nguyên nhân chồng phóng hoả thiêu vợ và 3 con ở Tuyên Quang: tang thương vây kín ngôi nhà cháy

Tin nóng 01/01/2023 21:29

Công an đã hoàn tất điều tra và có kết luận cho vụ việc chồng thiêu cháy nhà khiến vợ và 3 mẹ con tử vong ở Tuyên Quang.

Theo VTC News, công an tỉnh Tuyên Quang đã hoàn tất khám nghiệm, điều tra nguyên nhân ban đầu vụ người đàn ông đốt nhà khiến vợ và 3 con thiệt mạng sau đó tự tử.

Tối 1/1, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, nguyên nhân vụ cháy nhà làm 5 người tử vong ở huyện Chiêm Hoá là do mâu thuẫn gia đình.

Khoảng 3h30 cùng ngày, người dân thôn Tân Lập, xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa phát hiện nhà ông V.Q.H. (SN 1967, trú tại thôn Tân Lập) bị cháy.

Hãi hùng nguyên nhân chồng phóng hoả thiêu vợ và 3 con ở Tuyên Quang: tang thương vây kín ngôi nhà cháy - Ảnh 1
Bước đầu xác điịnh nguyên nhân chồng thiêu cháy vợ và 3 con. Ảnh: VTC News

Khi người dân cùng công an xã có mặt, dùng các biện pháp chữa cháy thì phát hiện V.Q.H. đã tử vong ở sân trước nhà; đồng thời tại buồng ngủ tầng 1 phát hiện 4 thi thể bị cháy biến dạng, nghi là vợ và con của H.

Cũng theo VietNamNet, ngày 1/1, khi lực lượng chức năng tới hiện trường phát hiện người vợ và 3 con nhỏ tử vong trong vụ cháy, còn người chồng cũng tử vong do tác động khác. 

Vị lãnh đạo này nói thêm, bước đầu nghi vấn người chồng đã phóng hoả sát hại vợ con rồi tự tử. Tuy nhiên dùng phương thức nào thì phải đợi kết quả khám nghiệm tử thi, hiện trường của cơ quan công an. 

Qua kết quả xác minh sơ bộ, do mâu thuẫn gia đình, V.Q.H. đã đốt nhà làm các nạn nhân tử vong. Sau đó H. nhảy từ tầng 2 xuống sân trước cửa nhà tự tử và tử vong tại chỗ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang hoàn tất khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

 

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