Hiện trường mới nhất bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ sâu 35m: Trời có mưa, tiếp tục dùng máy khoan nới rộng trụ bê tông cứu bé

Tin nóng 02/01/2023 14:01

Tại hiện trường, nhiều người lo lắng và hoang mang mong chờ từng giây cứu cháu bé.

Theo Zing News, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp cho biết tiếp tục cứu nạn bé Thái Lý Hạo Nam theo phương án làm loãng địa chất xung quanh để tiến hành nhổ trụ bê tông.

Tuy nhiên, thay vì tiếp tục khoan cọc nhồi, các lực lượng dùng máy khoan đất để nới rộng vùng cát xung quanh trụ bê tông.

Ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp, cho biết đây là bước đi thận trọng của lực lượng chức năng trong công tác cứu nạn, để tránh phát sinh tình huống xấu.

Hiện trường mới nhất bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ sâu 35m: Trời có mưa, tiếp tục dùng máy khoan nới rộng trụ bê tông cứu bé - Ảnh 1
 

 

Hiện trường mới nhất bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ sâu 35m: Trời có mưa, tiếp tục dùng máy khoan nới rộng trụ bê tông cứu bé - Ảnh 2
Công tác cứu hộ vẫn đang thực hiện. Ảnh: Zing News

"Tối hôm qua, chúng tôi ghi nhận một số phát sinh không thuận lợi trong quá trình sử dụng dàn khoan cọc nhồi gần trụ bê tông, khiến trụ bê tông bị lệch nhẹ. Sau đó, chúng tôi quyết định tạm ngừng công tác cứu nạn trong thời gian ngắn để tiếp tục bàn bạc phương án", ông Bảo nói.

"Việc cứu nạn tiếp diễn đến sáng nay. Phương án cứu nạn vẫn thực hiện như kế hoạch ban đầu, đó là làm loãng địa chất xung quanh để cân nhắc nhổ trụ bê tông", ông Bảo cho biết thêm.

Cập nhật tình hình thời tiết, việc giải cứu đang gặp không ít khó khăn do có mưa.

Hiện trường mới nhất bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ sâu 35m: Trời có mưa, tiếp tục dùng máy khoan nới rộng trụ bê tông cứu bé - Ảnh 3
 

 

Hiện trường mới nhất bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ sâu 35m: Trời có mưa, tiếp tục dùng máy khoan nới rộng trụ bê tông cứu bé - Ảnh 4
 

 

Hiện trường mới nhất bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ sâu 35m: Trời có mưa, tiếp tục dùng máy khoan nới rộng trụ bê tông cứu bé - Ảnh 5

Hiện trường được che chắn bằng bạt, không thể quan sát từ xa. Ảnh: VTC News

Theo VTC News, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp, hiện khối công việc phải làm để giải cứu cháu bé rất lớn, phải điều động thiết bị, nhân lực, vì vậy cần sự phối hợp nhịp nhàng, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và người dân, để quá trình cứu hộ cháu bé thuận lợi.

Trước đó, khoảng 11h30, ngày 31/12, bé Thái Lý Hào Nam (10 tuổi) cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen (đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi) để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê tông (đường kính 25cm, rỗng bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m).

Các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành.

Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ có mặt, triển khai nhiều phương án để cứu bé trai. Sau đó, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã huy động hàng trăm người tham gia cứu hộ.

Cũng trong sáng nay, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cùng một số lãnh đạo, ban, ngành của tỉnh trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn nắm tình hình. Sau đó, ông Nghĩa đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Thái Văn Tấn Tài (cha của Thái Lý Hạo Nam).

 

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Lực lượng chức năng đã huy động nhiều máy móc, thiết bị cùng nhân lực để cứu cháu bé, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết quả.

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