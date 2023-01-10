Hiện trường giải cứu bé Hạo Nam ngày 11: Cắt 3 đầu cọc trong hố móng nơi bé rơi xuống trụ bê tông

Tin nóng 10/01/2023 22:00

Hiện trường giải cứu bé Hạo Nam đã cắt bỏ 3 đầu cọc nằm trong hố móng trong ngày thứ 11.

Theo VietNamNet, ngày 10/1, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng cứu hộ vẫn làm việc khẩn trương ở hiện trường nơi bé trai Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) rơi xuống ống trụ bê tông tại công trình cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình.

Ghi nhận trong ngày, mưa lớn gây trở ngại cho lực lượng cứu hộ. Cùng ngày, các máy móc, thiết bị như gầu cạp đất, cẩu 80 tấn, đầu khoan cọc nhồi đường kính 0,6 – 1m, ống vách đường kính 1m và 2m, búa rung 180kW và máy phát điện kèm theo đã được tập kết đầy đủ tại hiện trường.

Lực lượng cứu hộ đã cắt bỏ 3 đầu cọc nằm trong hố móng. Bên cạnh đó, ống vách D1000 đã ráp nối và hàn một đoạn dài 23,5m.

Hiện trường giải cứu bé Hạo Nam ngày 11: Cắt 3 đầu cọc trong hố móng nơi bé rơi xuống trụ bê tông - Ảnh 1
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Hiện trường giải cứu bé Hạo Nam ngày 11: Cắt 3 đầu cọc trong hố móng nơi bé rơi xuống trụ bê tông - Ảnh 2
Cứu hộ bé trai ngày thứ 11. Ảnh: Thanh Niên

"Còn đoạn 2 dài khoảng 10-11m đã sẵn sàng chờ rung hạ. Lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục sử dụng gầu cạp đất lấy đất trong hố móng xuống thấp để lắp khung chống tầng tiếp theo. Đồng thời, chuẩn bị hạ khung chống tầng 3", đại diện UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết.

Trước đó vào sáng 10/1, theo thông tin từ Dân Trí, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết, đêm 9/1, hiện trường nơi bé trai 10 tuổi lọt sâu xuống hố bê tông có mưa khiến công tác cứu hộ phải gián đoạn. Tuy nhiên, Tổ điều hành cứu hộ vẫn bố trí mặt bằng, sắp xếp thiết bị và tổ chức chia ca, đảm bảo công tác cứu hộ ngay khi mưa ngưng hạt.

Máy rung 180kW đã được đưa đến hiện trường tối qua. Sáng nay, lực lượng cứu hộ tiếp tục lấy đất quanh khung vây thép, đã đóng ống vách thép 1m bao quanh trụ bê tông.

Vẫn theo lời phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, khối lượng công việc lớn, hiện trường tập trung nhiều máy móc, thiết bị. Các đội thi công đang chạy đua với thời gian để sớm nhấc trụ bê tông lên mặt đất.

Hiện trường giải cứu bé Hạo Nam ngày 11: Cắt 3 đầu cọc trong hố móng nơi bé rơi xuống trụ bê tông - Ảnh 3
Hiện trường giải cứu nhiều khó khăn. Ảnh: Dân Trí

Đêm 9/1, nhiều máy móc, thiết bị được tập kết tại hiện trường.

Sau 11 ngày xảy ra sự việc tại công trình cầu Rộc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, thi thể bé trai vẫn chưa được đưa lên mặt đất.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều chuyên gia của Nhật Bản cùng các bộ, ngành cũng đã vào cuộc.

Khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng 3 người bạn chung xóm vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình để nhặt sắt.

Khi cùng nhóm bạn đi qua công trình, Nam lọt trụ bê tông đã đóng sâu xuống đất khoảng 35m. Trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25 cm.

Thấy vậy, nhóm bạn của Nam kêu cứu. Những người có mặt tại công trình đến ứng cứu nhưng bất thành.

 

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Công tác cứu hộ bé Hạo Nam có thể kéo dài thời gian so với dự tính, lực lượng chứ năng đã tính toán nhiều phương án rủi ro.

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