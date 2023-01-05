Ngày thứ 6 chờ đợi tin con: Cha Hạo Nam đồng ý xử lý thi thể, tổ chức khâm liệm sau khi con được đưa lên

Tin nóng 05/01/2023 14:00

Trong cuộc phỏng vấn với báo giới, cha Hạo Nam đau đớn đồng ý gửi cơ quan chức năng xử lý thi thể, gia đình nhận mặt và làm lễ an táng sau khi con được đưa lên.

Theo VnExpress cho biết, ông Đoàn Tấn Bửu thông báo cho những người dự và đại diện gia đình. Theo xác định của ngành chức năng, bé Nam tử vong sau khi rơi xuống trụ bê-tông sau hơn 4 ngày, do nhiều nguyên nhân như đa chấn thương, thiếu dưỡng khí, môi trường nhiệt độ thấp...

Ông Thái Văn Tấn Tài (SN 1983; ngụ xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) - cha của bé Hạo Nam - đồng ý cho các ngành chuyên môn tìm cách đưa thi thể cháu lên khỏi trụ bê-tông, tổ chức xử lý thi thể, tổ chức khâm liệm và đưa cháu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ông Tài cho biết cháu lỡ mất rồi nên không có ý kiến gì. "Tôi đồng ý cho ngành chuyên môn tìm cách đưa thi thể con tôi lên khỏi trụ bê-tông; đồng thời cho gia đình đến nhận diện bé" – cha bé nói trong xúc động. 

"Khi con được đưa về, gia đình sẽ thực hiện an táng cháu tại phần đất phía sau nhà" - chị Linh cho biết thêm.

Ngày thứ 6 chờ đợi tin con: Cha Hạo Nam đồng ý xử lý thi thể, tổ chức khâm liệm sau khi con được đưa lên - Ảnh 1
Cha bé Hạo Nam có mặt ở hiện trường chờ đợi những ngày qua. Ảnh: VnExpress

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chia sẻ nỗi đau, mất mát của gia đình; đồng thời mong ông Tài và người thân trong gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, hết sức bình tỉnh để lo hậu sự cho cháu. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình về mọi mặt.

Cũng theo Báo Người Lao Động trong buổi phỏng vấn báo chí sáng nay, ông Đoàn Tấn Bửu cho biết suốt đêm 4 và sáng 5-1, lực lượng chức năng phối hợp thực hiện phương án đưa thiết bị xuống lồng trụ bê-tông nghi ngờ chứa thi thể bé Nam, khi đưa xuống được khoảng 30 m thì phát hiện khối đất đá có độ nén chắc, thiết bị đưa xuống có phần hạn chế nên kết quả chưa được mong muốn.

Mặc dù kết hợp các giải pháp thủ công, thiết bị hỗ trợ và các kỹ thuật bơm hút, tạo điều kiện đưa thiết bị xuống xâu để nâng khối nghi ngờ có em bé trong lồng trụ lên mặt đất chưa hoàn thành được. Sáng nay, các chuyên gia có hội ý tìm phương pháp tiếp cận được đoạn trụ cứu hộ Hạo Nam. Đây là phương án có trở ngại khó khăn nên cần phả được đánh giá chặt chẽ để triển khai thi công sớm, rút ngắn thời gian cứu hộ.

Ngày thứ 6 chờ đợi tin con: Cha Hạo Nam đồng ý xử lý thi thể, tổ chức khâm liệm sau khi con được đưa lên - Ảnh 2
 

 

Ngày thứ 6 chờ đợi tin con: Cha Hạo Nam đồng ý xử lý thi thể, tổ chức khâm liệm sau khi con được đưa lên - Ảnh 3
 

 

Ngày thứ 6 chờ đợi tin con: Cha Hạo Nam đồng ý xử lý thi thể, tổ chức khâm liệm sau khi con được đưa lên - Ảnh 4
Những khó khăn trong việc cứu bé trai khỏi trụ sâu. Ảnh: Tiền Phong

"Do đặc điểm phức tạp của địa chất, của trụ đưa xuống độ sâu, giờ phải đưa lên trở lại thì rất khó khăn. Do đó, các chuyên gia đã bàn thảo kỹ lưỡng để tiếp tục triển khai khẩn cấp cứu hộ bé Nam. Hiện chưa rút trụ bê-tông lên mặt đất được. Còn việc xác định bé Hạo Nam tử vong là do các bằng cớ, hội ý của các đơn vị pháp y đến hiện trường quan sát, đánh giá tiên lượng, dựa vào các tính chất liên quan đến chấn thương, thông khí, điều kiện bảo tồn sự sống nên đã có biên bản pháp y thông báo cho gia đình tiên lượng xấu, sau đó tử vong" – ông Bửu nói.

Ông Bửu cho biết các ngành chức năng đang nỗ lực tìm mọi các để có phương án, giải pháp kỹ thuật, thăm dò, kết hợp tiếp cận để đưa bé Hạo Nam lên, tuy nhiên không thể khẳng định được thời gian cụ thể.

Hiện tại, phương pháp khoan guồng xoắn vẫn đang duy trì kết hợp với các phương pháp dùng ống, đào xới và đang ở giai đoạn thảo luận, đánh giá, thống nhất; đang trưng cầu ý kiến các chuyên gia, vì thi công ở tầng thấp có biện pháp thi công đơn giản, xuống đến khoảng 12 m thì có tầng đất sét bám dính, gây khó khăn.

Lý giải về việc này ông Bửu cho biết do lúc em bé rơi xuống có đất đá rơi theo. Trong quá trình triển khai thi công, đặt trụ, búa nén để đặt thiết bị làm đất từ các khớp nối tràn vào chứ không phải đất đá rơi từ miệng trụ vào.

Ngày thứ 6 chờ đợi tin con: Cha Hạo Nam đồng ý xử lý thi thể, tổ chức khâm liệm sau khi con được đưa lên - Ảnh 5
Ngày thứ 6 chờ đợi tin con: Cha Hạo Nam đồng ý xử lý thi thể, tổ chức khâm liệm sau khi con được đưa lên - Ảnh 6
Chuyên gia tìm giải pháp giải cứu cháu bé ra khỏi trụ sâu 35 m. Ảnh: Người Lao Động

Theo Tiền Phong, “Sáng nay (5/1 - PV), các nhóm chuyên gia, đơn vị thi công đã có buổi hội ý khẩn cấp và trưng cầu ý kiến của những chuyên gia giỏi trong nước và quốc tế về lĩnh vực cứu hộ bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến để giải quyết vấn đề tầng địa chất sâu trong lòng đất. Hiện các biện pháp tối ưu đang được chọn lựa, làm thế nào đưa được đoạn ống thứ nhất lên để triển khai phương án cứu hộ tiếp theo”, ông Bửu nói.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, để làm được việc này thì vô cùng khó khăn do giải pháp kỹ thuật thi công ở phần đất sâu là rất khó. Do đó, các biện pháp thi công hiện nay phải bảo vệ được ống cọc để rút lên còn nguyên nên cần tính toán phù hợp, đủ thiết bị chuyên dụng thì mới có thể thực hiện được, chưa thể khẳng định được thời gian cụ thể. Nhìn chung, các đơn vị thi công, chuyên gia đang tập trung ở mức cao nhất.

 

Xuyên đêm giải cứu cháu bé rơi trụ sâu 35m: Bắt đầu lồng ống thép vào cọc bê tông để nhổ lên cứu bé

Xuyên đêm giải cứu cháu bé rơi trụ sâu 35m: Bắt đầu lồng ống thép vào cọc bê tông để nhổ lên cứu bé

Cho đến nay, đã hơn 60 giờ làm việc, lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực hết mình để đưa bé trai 10 tuổi lọt trụ sâu 35m ra ngoài.

Xem thêm
Từ khóa:   tin nóng tin mới tin tức trong ngày

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 25 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Tâm sự 55 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Tâm sự Eva 1 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Tâm sự Eva 1 giờ 55 phút trước
Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Video 2 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào