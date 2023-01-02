Hơn 350 người có mặt tại hiện trường giải cứu bé rơi xuống trụ sâu 35m: mong con bình an

Theo VietNamNet, khoảng 16h chiều 2/1, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đến hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ bé trai 10 tuổi rơi xuống ống trụ bê tông sâu 35m ở công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình).

Cùng ngày, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, đến 16h30 có hơn 350 người gồm lãnh đạo UBND tỉnh, huyện, đại diện các Sở, ngành cùng lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh, lực lượng Công binh Quân khu 9 đã có mặt ở hiện trường thực hiện cứu hộ cháu bé.

Nhân lực giải cứu cháu bé. Ảnh: VietNamNet

Tại hiện trường, lực lượng chức năng vẫn đang dùng máy khoan làm mềm đất đá xung quanh thành ống bê tông, nhằm giảm tối đa ma sát.

Đến 17h công tác giải cứu bé trai vẫn đang diễn ra khẩn trương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết: “Đây là phương án ưu tiên, sau khi làm mềm đất đá sẽ dùng phương tiện chuyên dụng kéo ống lên. Tiếp đó lực lượng công binh Quân khu 9 sẽ tiến hành nội soi, dò tìm vị trí của cháu bé, tiếp đến cắt ống để cứu hộ”.

Ông Đoàn Tấn Bửu, tiên lượng khả năng sống sót của bé trai thấp do bé rơi thẳng xuống đoạn ống sâu nên khả năng bị đa chấn thương, thiếu dưỡng khí.

Công tác cứu hộ khẩn trương. Ảnh: VTV

Cũng theo VTV, “hiện các lực lượng chức năng, chuyên môn có mặt tại hiện trường đã chuẩn bị các phương án xử lý tùy theo tình huống phát sinh, trên tinh thần đảm bảo an toàn cho bé và đẩy nhanh công tác cứu hộ, cứu nạn kịp thời”, ông Bửu nói thêm.

Hiện các lực lượng chức năng, chuyên môn như y tế cũng có mặt tại hiện trường đã chuẩn bị các phương án để xử lý tùy theo tình huống phát sinh, trên tinh thần đảm bảo an toàn cho cháu bé và đẩy nhanh công tác cứu hộ cứu nạn kịp thời, nhanh chóng.

Trước đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm gia đình nạn nhân để động viên tinh thần đồng thời có những hỗ trợ kịp thời để gia đình vững tinh thần trong suốt quá trình cứu nạn, cứu hộ

Trước đó, vào lúc 11h30 ngày 31/12/2022, một nhóm trẻ em lẻn vào công trường và được bảo vệ phát hiện, đuổi ra khỏi công trường. Tuy nhiên, đến khoảng 11h50, công trường đang nghỉ trưa, nhóm trẻ nói trên lại lẻn vào công trường phía mố MA. Sau đó, một cháu bé đã lọt vào trong lòng cọc ống D500 tại mố MA (Cọc C1-MA) có đường kính trong cọc 250 cm.

Ngay sau khi nhận thông tin, Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, địa phương và các đơn vị cứu hộ đã đến hiện trường dùng các biện pháp, bơm oxy tạo dưỡng khí cho bé... Các đơn vị đang nỗ lực, phối hợp cùng nhà thầu, cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ tiến hành cứu nạn.