Loạt thiết bị được đưa đến hiện trường giải cứu cháu bé: Những nỗ lực và sự mong chờ của hàng triệu người

Đến 7h sáng 2/1, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Đồng Tháp vẫn tiếp tục tiến hành các phương án để sớm giải cứu bé trai 10 tuổi rơi xuống ống trụ bê tông sâu 35m ở công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình).

Theo Dân Trí trước đó, trưa 31/12/2022, Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng 3 người bạn vào công trình trên. Tại đây, Nam bất ngờ lọt trong một trụ bê tông có đường kính khoảng 25cm, được khoan cắm sâu xuống lòng đất.

Đến tối 2/1, ông Lê Hoàng Bảo - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp - cho biết, hiện nay đã khoan xói cột được 31/36m, chỉ còn khoảng 5m khoan nữa để đất mềm ra. Ông Bảo cho biết, theo kế hoạch, lực lượng chức năng quyết tâm làm để hạ được 5m đất cứng còn lại sau đó đưa cột bê tông lên để giải cứu bé trai Thái Lý Hạo Nam (sinh năm 2012, ở xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp).

“Trong quá trình thực hiện phát sinh một số tình huống xảy ra nên phải điều chỉnh để đảm bảo an toàn tốt nhất cho bé trai và lực lượng thực hiện. Tối qua, chúng tôi chỉ tạm dừng khoảng 1 -2 tiếng để đưa ra phương pháp tối ưu, sau đó vẫn tiếp tục công tác giải cứu cháu bé một cách sớm nhất, an toàn nhất”, ông Lê Hoàng Bảo nói.

Các thiết bị được huy động tới hiện trường: 2 cần cẩu, 4 máy đào, 5 xà lan, 1 dàn cọc khoan nhồi, 1 thiết bị xói hút bùn, 1 giàn khoan guồng xoắn, 2 giàn khoan địa chất và các máy móc phụ trợ… được lực lượng chức năng đưa đến hiện trường để giải cứu bé 10 tuổi rơi xuống ống cọc bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp.

Máy móc và các thiết bị tại hiện trường. Ảnh: Dân Trí

Phó Chủ tịch tỉnh cũng khẳng định, lực lượng cứu hộ sẽ làm xuyên đêm, không nghỉ ngơi, chia thành nhiều nhóm, tổ để thực hiện các công việc, không để mất nhiều thời gian. Ông Bửu nói thêm, ngoài khẩn trương cứu hộ, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục bơm ô-xy xuống ống trụ bê tông để đảm bảo không khí cho cháu bé, với hy vọng tìm được sự may mắn.

Ông Nguyễn Hoàng Hơn, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết, phương án cứu nạn gồm khoan nhồi và khoan guồng xoắn. Công tác khoan đang được thực hiện liên tục. Bên cạnh đó bộ phận y tế và đội cứu nạn luôn túc trực tại hiện trường và bơm ô xy liên tục tạo dưỡng khí cho cháu bé.

Lực lượng chức năng làm việc xuyên đêm. Ảnh: VietNamNet

Đến rạng sáng 3-1, lực lượng cứu hộ tiến hành đóng ống vách xuống, trùm lại trụ bê tông. Sau đó sẽ thực hiện các biện pháp kỹ thuật để lấy hết lớp đất bên trong ra, tiến hành thăm dò để xác định vị trí cháu bé, rồi tiến hành cứu hộ.

Theo ghi nhận tại hiện trường từ 21 giờ đêm qua, ống vách bằng thép được đưa đến hiện trường. Các lực lượng cứu hộ đang tiến hành hàn ống vách có đường kính 1,5m, nối liền dài 35m để đóng xuống bao trùm trụ bê-tông có cháu bé bị kẹt bên trong.

Hàn ống vách để trùm lại trụ bê-tông có cháu bé mắc kẹt. Ảnh: SGGP

Thể Thao và Văn Hóa đưa tin, hàng triệu người hy vọng phép màu xảy ra với bé trai gặp sự cố hố sâu. Tất cả mọi người trên khắp đất nước việt Nam đều đang mong một phép màu xảy ra với bé trai T.L.H.N (10 tuổi) ngụ xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. N. đã bị kẹt trong cọc bê tông có đường kính 25cm và sâu 35m suốt hơn 50 tiếng đồng hồ qua.

Tất cả lực lượng đang làm việc với hy vọng “còn nước còn tát”. 2 tuần trước tại Đồng Nai cũng đã xảy ra trường hợp tương tự khi một cô bé 5 tuổi bị rơi xuống trụ bê tông sâu 15m, có bề rộng khoảng 40cm. Khi thấy em bình an rời khỏi hố cọc sâu, tất cả mọi người như vỡ oà trong niềm vui và hạnh phúc. Vì vậy, tất cả đều đang hy vọng, mong đợi một điều kỳ diệu sẽ đến với bé trai T.L.H.N ở Đồng Tháp.

- Mình mong bé N. cũng sẽ bình an được cứu ra ngoài. Dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhất cũng mong em được an toàn.

- Hy vọng N. được giải cứu thành công như cô bé 5 tuổi ở Đồng Nai. Mong rằng con sẽ trở về vòng tay gia đình.

- Đến giờ này chỉ biết cầu nguyện sẽ xảy ra phép màu, giúp bé vẫn còn sống. Mình theo dõi từng phút một vụ này. Thực sự lực lượng chức năng, đội cứu hộ cứu nạn đã luôn cố gắng để cứu con lên.