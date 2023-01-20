Có mặt tại hiện trường, Phó chủ tịch tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết sau 21 ngày, công tác cứu hộ thi thể bé Hạo Nam hoàn tất với sự phối hợp lực lượng chuyên môn cùng các nhóm chuyên gia, cơ quan bộ ngành. Dù có nhiều thay đổi, song đây là phương án cứu hộ được đánh giá tốt nhất đưa thi thể bé trai lên, để tiến hành khám nghiệm dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương.

Theo VnExpress, lúc 1h20, hai cảnh sát cứu nạn Công an tỉnh Đồng Tháp đeo dưỡng khí, xuống độ sâu hơn 25 m trong lồng ống sắt bao quanh trụ bêtông - nơi bé trai 10 tuổi bị kẹt, dùng thiết bị chuyên dụng để đưa thi thể lên. Do trong ống vách nhỏ hẹp, thao tác khó khăn, từng nhóm hai người xuống phải lên để đổi nhóm khác. Sau nhiều lượt lên xuống, việc trục vớt hoàn thành sau gần hai tiếng thực hiện.

"Việc cứu hộ diễn ra thời gian dài nhưng do đất bao xung quanh, ở môi trường kín, quá trình phân huỷ diễn ra chậm hơn so với bình thường", ông Bửu nói.

Phó chủ tịch tỉnh Đồng Tháp cho biết theo kết quả điều tra cùng với giám định pháp y tại hiện trường, nguyên nhân sơ bộ xác định bé Hạo Nam tử vong do đa chấn thương khi va chạm thành vách cứng, rơi vào môi trường nước. Hiện, cơ quan chuyên môn thực hiện các công việc an táng cháu bé. Sau đó, UBND tỉnh đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, làm rõ nguyên nhân, xử lý sai phạm nếu có.

Trước đó sau khi kéo hai đoạn bêtông đầu tiên lên, tối 28 Tết Nguyên đán (19/1) cơ quan chức năng đặt quyết tâm, song việc kéo đoạn thứ ba - nơi được xác định có thi thể Hạo Nam, đã gặp khó do cọc ở độ sâu 24 m, xung quanh nhiều nước và bùn đất. Lực lượng cứu hộ sau đó điều chỉnh phương án theo hướng ưu tiên đưa thi thể cháu bé lên thay vì nhổ đoạn bê tông cuối cùng.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân sau khi việc cứu nạn hoàn thành. Ảnh: Dân Trí

Cũng theo thông tin từ Dân Trí, thi thể bé được lực lượng cứu hộ đưa lên nguyên vẹn. Sau khi hoàn thành thủ tục khâm liệm, bé đã được đưa về an táng theo nguyện vọng của gia đình.

Về nguyên nhân tử vong, ông Bửu nói, theo kết quả điều tra và pháp y tại hiện trường, cơ quan chức năng nhận định sơ bộ ban đầu, bé bị đa chấn thương do va chạm với thành vách cứng, rơi vào môi trường nước dẫn đến tử vong.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân sau khi việc cứu nạn hoàn thành (Ảnh: Nguyễn Hành).

Theo lãnh đạo địa phương, đây là sự việc đáng tiếc, rất hy hữu. Về trách nhiệm của các bên liên quan, thực hiện quy trình luật pháp, UBND tỉnh sẽ đề nghị cơ quan chức năng thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

Khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng 3 người bạn chung xóm vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình để nhặt sắt.

Khi cùng nhóm bạn đi qua công trình, Nam lọt trụ bê tông đã đóng sâu xuống đất khoảng 35m. Trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25 cm.

Thấy vậy, nhóm bạn của Nam kêu cứu. Những người có mặt tại công trình đến ứng cứu nhưng bất thành.

Sau 21 ngày cứu hộ, rạng sáng 20/1, thi thể Hạo Nam được lực lượng chức năng đưa ra khỏi ống trụ bê tông.