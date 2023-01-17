Giải cứu Hạo Nam đêm 26 Tết: Lực lượng công binh đã sẵn sàng cho công đoạn đưa bé trai lên mặt đất

Cụ thể, lực lượng cứu hộ của đơn vị đang triển khai hệ thống ống nước để chuẩn bị bơm nước từ hố lên và chuẩn bị lực lượng, phương tiện tham gia rút và đưa đoạn bê tông thứ hai, thứ ba lên trên mặt đất.

Theo VietNamPlus, chiều 17/1, thông tin từ lãnh đạo Tiểu đoàn 4 cho biết lực lượng cứu hộ, cứu nạn của đơn vị đã chuẩn bị xong quân số, phương tiện, trang bị để sẵn sàng thực hiện công đoạn cuối cùng đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất.

Tại hiện trường, ngoài các thiết bị phục vụ công tác cứu hộ chuyên dụng của Quân đội, còn có có các phương tiện khác gồm 2 chiếc xe cẩu 50 tấn, trong đó 1 chiếc để chuyển trang thiết bị và 1 chiếc dùng để đóng trụ; 1 chiếc xe cẩu 80 tấn dùng để gắn gàu cạp đất; 2 máy kobe dùng gắn búa rung đóng cừ laser và dùng đào đất, giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, còn có các phương tiện, thiết bị hỗ trợ khác như máy phát điện, máy hàn, thiết bị bơm nước áp lực cao...

Lực lượng công binh đã sẵn sàng cho công đoạn cuối cùng. Ảnh: Quân đội nhân dân

Trước đó, theo Thanh Niên, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp (đơn vị được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cung cấp thông tin vụ bé Hạo Nam), lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất vào hôm qua (ngày 16/1).

Trong sáng ngày 17/1, lực lượng cứu hộ đã đào đất đến độ sâu 27m so với đầu cọc bêtông.

Quá trình đào, lực lượng cứu hộ có sử dụng dung dịch bentonite để giữ ổn định cho thành vách, chống sạt lở, đồng thời tiến hành gia công hệ khung đỡ, hàn nối 2 đoạn ống vách D2100, mỗi đoạn ống dài 12m, đường kính 2,1m.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp cho hay lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục cố gắng dùng gàu cạp để cạp và đưa đất lên.

Rất nhiều ngày, lực lượng làm việc xuyên đêm để cứu hộ bé Hạo Nam. Ảnh: Thanh Niên

Đến 16 giờ ngày 17/1, Tổ Điều hành cứu nạn, cứu hộ công trình cầu Rọc Sen thực hiện hạ ống vách D2100 dài 24m (gồm hai đoạn ống hàn nối lại với nhau) xuống để bao quanh cọc bêtông có nạn nhân nhằm đề phòng bị sạt lở đất và bảo đảm an toàn cho công tác cứu hộ.

Mặc dù đã bước sang ngày thứ 18 nỗ lực không ngừng nghỉ, xuyên ngày đêm nhưng đến nay việc đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất vẫn chưa hoàn thành.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam cùng 3 người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi để nhặt sắt. Không may, bé Nam rơi lọt xuống trụ bê tông rỗng ruột bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng của địa phương đã có mặt cùng phối hợp cứu hộ.