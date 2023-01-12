‘Lạnh người’ nguyên nhân ngày thứ 13 chưa thể đưa Hạo Nam lên trên mặt đất: Phải gia cố từng tầng, mất thời gian

Công tác cứu hộ bé Hạo Nam vẫn đang được duy trì từng ngày, trong thời gian này, nhiều người thắc mắc đến bao giờ mới có thể đưa em lên?

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 12/1, UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin về tiến độ lực lượng cứu hộ đưa thi thể bé trai Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) rơi xuống ống trụ bê tông lên. Đã 13 ngày trôi qua, nhưng công tác cứu hộ vẫn đưa đạt được kết quả như mong đợi. UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, công tác cứu hộ đã được triển khai đến khung chống tầng 4/5 tầng. Lực lượng cứu hộ đã hạ hoàn chỉnh tầng khung chống 4 và đào được đến độ sâu khoảng 10m, đang tiến hành cắt đầu cọc để hạ khung chống tầng 5.

Điều mà mọi người mong đợi nhất vào thời điểm này là “bao giờ mới đưa được thi thể bé Hạo Nam lên để bàn giao cho gia đình". Nguồn tin từ cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp cho biết: "Việc cứu hộ là thực hiện đào đất xung quanh và gia cố từng tầng rồi mới bắt đầu nhổ cột theo các bước của kế hoạch đã đề ra, vì vậy phải mất nhiều thời gian”. Công tác cứu hộ bé Hạo Nam gặp nhiều khó khăn. Ảnh: VietNamnet Theo Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh thông tin trước đó, khó khăn từ đầu là địa chất công trình tầng lớp dưới đất sét cứng, cọc được đóng sâu xuống lòng đất 35 m. Do đó việc cứu nạn gặp phải thay đổi nhiều phương án nhổ cọc lên.

Mặt khác, hiện trường nằm sâu trong đồng ruộng, hạ tầng giao thông nhỏ, hẹp nên việc di chuyển các phương tiện, thiết bị, máy móc cứu nạn gặp nhiều trở ngại, khó khăn nên đến nay việc nhổ cọc chưa thực hiện được. Theo Báo Sức khỏe và đời sống, trong ngày 12, rất nhiều chuyên gia vào cuộc, rất nhiều máy móc, thiết bị với khối lượng "khổng lồ" được điều động đến hiện trường nhưng vẫn chưa thể đưa thi thể Hạo Nam lên. Mưa lớn kéo dài làm ảnh hưởng đến công tác triển khai cứu nạn dẫn đến việc đưa thi thể bé trai 10 tuổi rơi xuống ống trụ bê tông lên mặt đất càng khó khăn. Tổ công tác đã triển khai các biện pháp để đảm bảo an toàn về điện trong quá trình thi công cho người và các thiết bị tại hiện trường. Những thiết bị lớn điều về nơi giải cứu bé Hạo Nam. Ảnh: Sức khỏe và đời sống khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam cùng 3 người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi để nhặt sắt. Không may, bé Nam rơi lọt xuống trụ bê tông rỗng ruột bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m. Tối 4/1, sau hơn 4 ngày thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là bé Thái Lý Hạo Nam đã tử vong.

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