Còn trách nhiệm của cơ quan chuyên môn liên quan đến sự cố công trình này, sẽ được giải quyết sao cho phù hợp với quy định luật pháp.

Theo VietNamNet, trước câu hỏi của P.V báo chí về việc khởi tố vụ án? Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, chính quyền và các lực lượng đang tập trung các biện pháp cứu hộ, để giải quyết các khâu tại hiện trường kết thúc sớm và giải quyết khó khăn cho gia đình.

Do điều kiện địa chất phức tạp nên công tác cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn và tất cả phương tiện, thiết bị, nhân lực đã được huy động tối đa cho công tác cứu nạn em bé.

Từ chiều ngày 31/12/2022 đến nay, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Đồng Tháp vẫn đang khẩn trương triển khai các giải pháp cứu hộ, cứu nạn bé Hạo Nam (10 tuổi) mắc kẹt trong trụ bê tông rỗng tại công trình cầu Rọc Sen (đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình).

Qua ghi nhận, đến 7h30 sáng 4/1, lực lượng Công binh của Quân khu 9 đã thực hiện gắn cáp vào ống cọc bê tông để sẵn sàng giải cứu cháu bé. Tuy nhiên, quá trình xử lý đoạn còn lại đang gặp khó khăn do kết cấu đất chặt. Lực lượng cứu hộ tiếp tục khoan sâu đến cuối đầu trụ, khi không còn ma sát sẽ tiến hành nhổ trụ bê tông lên.

Trưa cùng ngày (4/1), ông Bửu thông tin với báo chí, đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục áp dụng phương pháp khoan guồng xoắn để làm tan rã phần đất ngang đáy cọc.

Cứu bé trai 10 tuổi rơi hố sâu. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

“Chúng ta đã khoan sâu đến độ sâu 34-35m ngang với đầu cọc nhưng sẽ tiếp tục khoan thêm. Trong chiều nay (4/1), các lực lượng sẽ tiến hành rã đất trong lòng ống để làm giảm tối đa áp lực, qua đó sẵn sàng đưa từng đoạn ống bê-tông lên bằng cáp, cẩu chuyên dụng trước khi thực hiện cứu hộ trên mặt đất”, ông Bửu thông tin.

Trong ngày 4/1, thêm nhiều chuyên gia đến hiện trường hỗ trợ việc giải cứu bé Hạo Nam gồm: Bộ GTVT, Bộ Xây dựng, Ban quản lý Dự án Mỹ Thuận cùng các chuyên gia, công an, quân đội…

Theo Phụ Nữ Việt Nam, "trong điều kiện lồng ống chật hẹp, thao tác cứu hộ rất khó khăn. Công tác cứu hộ bắt buộc phải làm chậm để đảm bảo an toàn nên tiến độ chưa thể thực hiện như cam kết, dự tính ban đầu được", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu chia sẻ với báo giới.

Công trình cầu kênh Rọc Sen - nơi bé Hạo Nam rơi xuống vào trưa ngày 31/12/2022 - thuộc gói thầu số 14 thi công cầu, nền, mặt đường và cống thoát nước do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư.

Nhà thầu thi công là Liên danh Công ty Cổ phần Công trình cầu phà TPHCM - Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Vận tải Xây dựng giao thông T&T. Viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải làm đơn vị giám sát.

Được biết, tại thời điểm xảy ra sự cố, công trường ngừng làm việc và nhân công đang nghỉ trưa. Trước thời điểm đó, công trình vẫn hoạt động thi công bình thường theo đúng hồ sơ thiết kế và biện pháp thi công được duyệt.