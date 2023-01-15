Bảo mẫu đã dùng lực bàn tay đánh theo chiều hướng xuống đỉnh đầu khiến bé trai 6 tháng tuổi bị tổn thương nghiêm trọng.

Theo Thanh Niên,Công an P.Tân Tạo tiến hành lập hồ sơ ban đầu, bảo vệ hiện trường, lấy lời khai những người biết vụ việc, rà soát người làm chứng và nắm tình hình xung quanh khu vực xảy ra vụ việc. Bà Võ Thị Mỹ Linh thừa nhận vào trưa 10.1, sau khi bé H.A ngủ dậy, đi vệ sinh, phân dính đầy trong tã.

Trong lúc thay tã cho bé H.A thì bé không cho nên bà Linh tức giận có dùng lòng bàn tay đánh hướng từ trên đầu xuống 2 - 3 cái vào đỉnh đầu bé H.A. Đồng thời, bà Linh tiếp tục đánh lần thứ 2, nhiều lần trong lúc cho bé H.A bú sữa nhưng bé không chịu bú mà tiếp tục khóc.

Sau đó, thấy bé H.A có biểu hiện mệt, không còn khóc, có dấu hiệu tím tái nên bảo mẫu Võ Thị Mỹ Linh gọi điện thoại báo mẹ bé về đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM. Bé A. ở Q.Bình Tân (TP.HCM) bị bảo mẫu Võ Thị Mỹ Linh bạo hành đến dập não. Ảnh: Thanh Niên Cũng theo VnExpress, ngày 14/1, Linh bị Công an quận Bình Tân tạm giữ để điều tra nghi án bạo hành bé trai 6 tháng tuổi. Theo điều tra, bé trai vừa được gia đình gửi Linh trông giữ tại căn hộ chung cư với chi phí mỗi tháng 3 triệu đồng. Trưa 10/1, Linh nhắn tin cho người thân của bé báo con ngủ từ sáng đến trưa, không chịu bú sữa. Buổi chiều, bé được gia đình đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng TP HCM cấp cứu. Các bác sĩ xác định bé đang hôn mê sâu, trên đỉnh đầu có vết bầm tím, tình trạng bị dập não phải phẫu thuật. Nghi vấn con trai bị bạo hành, gia đình bé đã báo cảnh sát. Công an cho biết khi bị triệu tập bảo mẫu Linh khai trông giữ cùng lúc 3 bé tại nhà và đã dùng tay đánh khi bé trai này quấy khóc. Ảnh: Đời sống Pháp Luật Công an cho biết khi bị triệu tập bảo mẫu Linh khai trông giữ cùng lúc 3 bé tại nhà và đã dùng tay đánh khi bé trai này quấy khóc. Qua xác minh, biết ba mẹ bé là anh N.Đ.T (32 tuổi) và chị P.T.N.A (32 tuổi, cùng ngụ tại chung cư Lê Thành), có gửi con ruột tên N.Đ.H.A cho bà Võ Thị Mỹ Linh (30 tuổi) tại chung cư Lê Thành, đường Hồ Văn Long, khu phố 2, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân giữ và chăm sóc từ ngày 3.1.

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