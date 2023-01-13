Một nhân chứng cho biết khoảng 23h30 ngày 12/1, người này nghe thấy tiếng la hét, cãi cọ. Sau đó, nam thanh niên dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân khiến người này nằm gục tại chỗ. Được biết, một nam thanh niên khác vào can ngăn cũng bị nghi phạm dùng dao tấn công. Sự việc gây rúng động.

Theo thông tin từ Zing News, ngày 13/1, cán bộ điều tra Công an quận Thanh Xuân ( Hà Nội ) cho biết đơn vị đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra đêm 12/1, tại trước cửa nhà số 82, phố Vương Thừa Vũ, quận Thanh Xuân, Hà Nội khiến một cô gái tử vong trong đêm.

Mới đây, chia sẻ trên trang cá nhân, Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh - Đoàn Luật sư Hà Nội) cho hay, hành vi của nghi phạm có thể đối diện án Tử hình. Theo quan điểm của Luật sư Thơm:

Hành vi phạm tội của nghi phạm là đặc biệt nghiêm trọng đã tước đoạt quyền được sống của người khác - là một trong những quyền cơ bản và cao quý nhất của con người. Mọi hành vi tước đoạt quyền sống người khác trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Rất có thể xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, nghi phạm đã chuẩn bị hung khí dao nhọn mang theo đâm nhiều nhát vào các vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân trong sự chống cự nhưng bất thành. Một số người dân chứng kiến vụ việc nhưng không dám vào can ngăn do thấy đối tượng quá manh động, hung hãn. Hậu quả nạn nhân bị tử vong tại chỗ rất thương tâm.

Luật sư nêu quan điểm. Ảnh: Internet

Xét hành vi phạm tội của nghi phạm thể hiện sự côn đồ hung hãn, chỉ vì mâu thuẫn tình cảm đã rất manh động, táo tợn, sát hại nạn nhân dã man, tàn ác, thực hiện tội phạm đến cùng đã cấu thành tội giết người. Tội phạm và hình phạt được qui định tại điểm n, Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự 2015

Hành vi của nghi phạm đã tước đoạt tính mạng người khác, gây tang thương mất mát không gì bù đắp cho gia đình nạn nhân, gây mất an ninh trật tự ngay giữa địa bàn trung tâm Thủ đô nên cần thiết xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Nếu đối tượng đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất đến tử hình là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Vụ việc được camera ghi lại. Ảnh: Báo Giao Thông

Cũng theo Báo Giao Thông, bước đầu, nghi phạm dùng dao đâm cô gái hàng chục nhát dao trong đêm được xác định từng là bạn trai của nạn nhân. Nguyên nhân ban đầu là mâu thuẫn tình cảm.

"Đến sáng ngày 13/1, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực phối hợp để truy bắt đối tượng. Quá trình xác minh, nghi phạm là bạn trai cũ của nạn nhân", nguồn tin cho hay.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc có nhiều người dân đã chứng kiến. Lúc đầu, có người can ngăn nhưng nghi phạm vung dao tấn công nên không ai dám vào can ngăn.